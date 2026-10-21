«Нижегородэлектротранс» приобретет 60 троллейбусов в лизинг за 2,3 млрд рублей

Поставки троллейбусов планируются в два этапа. К 30 декабря 2026 года заказчик ждет 38 машин, к 31 июля 2027 года — еще 22 троллейбуса. Заявки на участие в торгах принимают до 6 ноября, итоги аукциона подведут 9 ноября.