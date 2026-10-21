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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Приволжье

«Нижегородэлектротранс» приобретет 60 троллейбусов в лизинг за 2,3 млрд рублей

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» приобретет в лизинг 60 низкопольных троллейбусов с запасом автономного хода. Начальная стоимость объявленного аукциона превышает 2,3 млрд руб., следует из документации торгов. Срок лизинга ограничен 30 ноября 2031 года.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Поставки троллейбусов планируются в два этапа. К 30 декабря 2026 года заказчик ждет 38 машин, к 31 июля 2027 года — еще 22 троллейбуса. Заявки на участие в торгах принимают до 6 ноября, итоги аукциона подведут 9 ноября.
Как писал «Ъ-Приволжье», на покупку 38 троллейбусов правительство РФ выделит Нижегородской области 1 млрд руб. К 2031 году нижегородские власти планировали приобрести около 100 троллейбусов и полностью обновить троллейбусный парк.
Владимир Зубарев