«Решение правительства увеличить число полицейских на улицах окупилось»
Le Monde (Париж, Франция)
Протесты в Париже и других городах Франции прошли «позитивнее», чем 17 октября при большем скоплении полиции
Гнев протестующих во время демонстраций был направлен на Макрона из-за мер безопасности, которые, по их мнению, ущемляют право французов на протест. Правительство Макрона отдало приказ полиции не допускать протестующих в центры городов, где сосредоточены магазины, а в Париже и некоторых других городах в определенных районах был введен комендантский час… Беспорядки по всей Франции показывают, как лихорадит Францию по мере приближения президентских выборов, в которых пока, по опросам, впереди находится Ле Пен.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Усиление мер безопасности помогло Франции избежать повторения мародерства и беспорядков
Франция избежала повторения масштабных беспорядков и мародерства, которые омрачили общенациональные протесты неделю назад. Это свидетельствует о том, что решение правительства увеличить число полицейских на улицах окупилось… Несколько столкновений все-таки произошло по краям и в конце процессий. Сотни людей в масках, одетые в черное, набросились на сотрудников сил безопасности, которые применили слезоточивый газ и водометы для разгона толпы… И несмотря на то, что уровень насилия в отношении полиции снова оказался высок, министр внутренних дел Лоран Нуньез заявил, что властям удалось предотвратить мародерство.
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Сотни тысяч приняли участие в протестах во Франции в ходе второго уикенда массовых демонстраций
Французское правительство вывело на улицы на 20% больше полицейских, чем в предыдущие выходные. Подкрепление им оказали специализированные подразделения, которые обычно задействуют в контртеррористических операциях… Для охраны важных объектов и транспортных узлов были привлечены и солдаты… Париж и Марсель разрешили демонстрации, поскольку они были организованы профсоюзами, которые, как считается, более способны обеспечить порядок, чем другие группы активистов. Но власти перенесли маршруты шествий на окраины обоих городов, чтобы не допустить демонстрантов к коммерческим объектам и общественным зданиям. Такой подход считается более жестким и ограничительным, чем обычно принято во Франции, где право на протесты защищается конституцией.
South China Morning Post (Гонконг, Китай)
Протесты в Париже в рамках 400-тысячных маршей по всей Франции
Субботние протесты во Франции были в основном мирными, даже несмотря на повышенную напряженность и спорадические столкновения протестующих с полицией… По всей Франции власти приняли меры по запрету демонстраций. Протесты были вовсе запрещены в некоторых крупных городах, включая Бордо, Лион и Ниццу. В Париже, Лилле и Марселе было разрешено провести по одной демонстрации… Масштабные ограничения обострили общенациональную дискуссию о гражданских свободах и конституционно защищенном праве на протест на фоне попыток правительства Франции поддерживать общественный порядок.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Во время протестов против стоимости жизни во Франции вспыхнули столкновения
Сотни тысяч людей во Франции вышли на улицы, протестуя против роста стоимости жизни. Это произошло через неделю после того, как протесты переросли в массовые беспорядки и вызвали жесткие меры со стороны… Макрона… Несмотря на заявления правительства об улучшении ситуации, правозащитники и участники протестов возмущены ущемлением свобод и права на демонстрации всего за шесть месяцев до выборов преемника Макрона.