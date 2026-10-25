«Решение правительства увеличить число полицейских на улицах окупилось»

Сотни тысяч приняли участие в протестах во Франции в ходе второго уикенда массовых демонстраций

Французское правительство вывело на улицы на 20% больше полицейских, чем в предыдущие выходные. Подкрепление им оказали специализированные подразделения, которые обычно задействуют в контртеррористических операциях… Для охраны важных объектов и транспортных узлов были привлечены и солдаты… Париж и Марсель разрешили демонстрации, поскольку они были организованы профсоюзами, которые, как считается, более способны обеспечить порядок, чем другие группы активистов. Но власти перенесли маршруты шествий на окраины обоих городов, чтобы не допустить демонстрантов к коммерческим объектам и общественным зданиям. Такой подход считается более жестким и ограничительным, чем обычно принято во Франции, где право на протесты защищается конституцией.