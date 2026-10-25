Путин: ЕС мигрантам свои ценности не привил, а у себя их развалил
Президент России Владимир Путин заявил о том, что Европа не справляется с миграционным кризисом из-за неспособности ассимилировать накопившееся число мигрантов. В интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» он подчеркнул, что эевропейские государства не могут интегрировать в общество такое число мигрантов.
«Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что государство не в состоянии их ассимилировать»,— указал российский президент. Он также подчеркнул необходимость образования мигрантов, внедрения в их среду местных обычаев и традиций, чего, по его словам, в Европе не делают.
Владимир Путин отметил, что дети мигрантов, выросшие в европейских странах, чувствуют несправедливость в отношении своих соотечественников и единоверцев, что влияет на их отношение к властям стран проживания. «Они же не ассимилируются»,— подчеркнул он.
Кроме того, президент заявил, что европейские власти не только не прививают свои ценности мигрантам, но и сами разрушают традиции и обычаи в собственных странах. «До этой среды мигрантов и их детей точно ничего не доходит. Многие живут десятилетиями, а языка страны пребывания не знают»,— отметил господин Путин.
Он также прокомментировал массовые протесты и беспорядки в различных европейских странах, связанные с миграционными вопросами и социально-экономическими проблемами, подчеркнув, что обвинения в адрес России в причастности к этим событиям являются «явным перебором». По мнению президента РФ, причиной кризисов являются внутриевропейские проблемы, а не внешнее вмешательство.