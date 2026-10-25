Путин: ЕС мигрантам свои ценности не привил, а у себя их развалил

«Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что государство не в состоянии их ассимилировать»,— указал российский президент. Он также подчеркнул необходимость образования мигрантов, внедрения в их среду местных обычаев и традиций, чего, по его словам, в Европе не делают.