Производство изделий для пластической хирургии начали строить в Нижнем Новгороде

«Наш регион станет первым в стране, где будут производить отечественные медицинские изделия для пластической хирургии. Речь об имплантах, в том числе для реконструктивных операций, инъекционных препаратах на основе гиалуроновой кислоты и биодеградируемых филлерах. Все это мы будем использовать для лечения нижегородских пациентов», — отметил глава региона.