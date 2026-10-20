Производство изделий для пластической хирургии начали строить в Нижнем Новгороде
Резидент инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая» долина» — АО «Силнекс» начал строительство производства отечественных медизделий полного цикла в Нижнем Новгороде с объемом инвестиций более 2,5 млрд руб. Он станет первым предприятием медицинского кластера ИНТЦ — «Территории здоровья», сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Наш регион станет первым в стране, где будут производить отечественные медицинские изделия для пластической хирургии. Речь об имплантах, в том числе для реконструктивных операций, инъекционных препаратах на основе гиалуроновой кислоты и биодеградируемых филлерах. Все это мы будем использовать для лечения нижегородских пациентов», — отметил глава региона.
Общая площадь комплекса превысит 20 тыс. кв. м. 20 октября губернатор вместе с главным внештатным пластическим хирургом Минздрава РФ Натальей Мантуровой, руководителем АО «Силнекс» Александром Литвиновым, гендиректором АО «Институт пластической хирургии и косметологии» Юрием Грибом и управляющим директором АО «УК ИНТЦ «Квантовая долина» Натальей Седовой заложили «капсулу времени» в основание будущего центра.
Первым этапом, до 2028 года, планируют построить научно-производственный модуль по выпуску имплантов молочной железы, тестикулярных и ягодичных имплантов, гиалуроновой кислоты и биодеградируемых филлеров. Заявленная мощность проекта — до 45 тыс. имплантов и 500 тыс. инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты в год.
На втором этапе запланировано строительство модуля, специализирующегося на аддитивных технологиях и 3D-печати. Здесь будут разрабатывать уникальные конструкции имплантов, новые материалы и форматы медицинских продуктов.
Третий этап включает кластер многопрофильных клиник площадью более 14 тыс. кв. м.