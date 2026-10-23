«Урбантех Сервис» оштрафовали за инцидент на нижегородской канатной дороге

Компанию «Урбантех Сервис» оштрафовали на 250 тыс. руб. за инцидент на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором, произошедший в июле. Судья Нижегородского райсуда Дмитрий Нестеров постановил привлечь компанию к ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье».