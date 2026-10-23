«Урбантех Сервис» оштрафовали за инцидент на нижегородской канатной дороге
Компанию «Урбантех Сервис» оштрафовали на 250 тыс. руб. за инцидент на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором, произошедший в июле. Судья Нижегородского райсуда Дмитрий Нестеров постановил привлечь компанию к ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье».
Представители эксплуатанта пока не решили, будут ли обжаловать постановление.
Судебное разбирательство инициировало Волжско-Окское управление Ростехнадзора. По его версии, во время грозы 5 июля 2026 года сотрудники компании не остановили движение канатки, из-за чего кабинки столкнулись у одной из опор и чуть не сошли с троса, а он получил повреждения. Из кабинок, зависших над землей, спасателям пришлось эвакуировать 16 пассажиров.
Как писал «Ъ-Приволжье», воздушная переправа закрыта минимум до марта 2027 года. За это время должны заменить несуще-тяговый канат.