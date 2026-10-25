Путин назвал ошибки властей в экономике одной из причин протестов в Европе
Протесты в Европе начались из-за ошибок руководства европейских стран, в том числе в экономике. Об этом ИС «Вести» сказал президент России Владимир Путин.
«Скажем, в такой стране, как Италия, почти 140, 139% госдолг. Кстати говоря, для сравнения, у России внешний долг всего 2,6 процента, а общий государственный долг 17,5%»,— сказал господин Путин. Он добавил, что по сравнению с 2021 годом во многих ведущих экономиках Европы сократилось промышленное производство.
Протесты в Европе начались осенью. 17 октября по всей Франции прошли масштабные акции, на которых митингующие выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. Накануне на демонстрацию вышли около 410 тыс. человек по всей стране. Вслед за Францией митинги прошли в Италии, Бельгии и Испании.