Путин назвал ошибки властей в экономике одной из причин протестов в Европе

Протесты в Европе начались осенью. 17 октября по всей Франции прошли масштабные акции, на которых митингующие выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. Накануне на демонстрацию вышли около 410 тыс. человек по всей стране. Вслед за Францией митинги прошли в Италии, Бельгии и Испании.