Бюджет Нижегородской области на 2027 год внесен с дефицитом 31 млрд рублей

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 45,9 млрд руб. (рост на 27,5%). В основном они пойдут на нацпроекты, всего на их реализацию предусмотрено 54,1 млрд руб. В частности, на проект «Инфраструктура для жизни» — 24,8 млрд, «Молодежь и дети» — 16,3 млрд, «Семья» — 3,7 млрд, «Продолжительная и активная жизнь» — 2,8 млрд руб.