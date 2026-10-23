Бюджет Нижегородской области на 2027 год внесен с дефицитом 31 млрд рублей
В законодательное собрание Нижегородской области поступил проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, сообщили в региональном правительстве. Доходы сформированы в объеме 346,7 млрд руб., расходы — 388,79 млрд руб., дефицит — 31,1 млрд руб.
По сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года доходы выросли на 4,4%, расходы — на 9,7%, дефицит — на 39,5%.
Параметры бюджета на 2028 год составляют 369,9 млрд, 388,79 млрд и 18,89 млрд руб., на 2029 год — 379,1 млрд, 395,07 млрд и 15,97 млрд руб. соответственно.
Бюджет, как и годом ранее, сформирован в условиях жесткой кредитно-денежной политики и высоких процентных ставок, отметил замгубернатора Егор Поляков: «На федеральном уровне текущую ситуацию характеризуют как "время экономных решений"». Он напомнил, что расходы на содержание аппарата управления, автономных некоммерческих организаций, обеспечение деятельности госучреждений урежут на 10%. Расходы на выставочно-конгрессную деятельность власти обещают сократить вдвое.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 45,9 млрд руб. (рост на 27,5%). В основном они пойдут на нацпроекты, всего на их реализацию предусмотрено 54,1 млрд руб. В частности, на проект «Инфраструктура для жизни» — 24,8 млрд, «Молодежь и дети» — 16,3 млрд, «Семья» — 3,7 млрд, «Продолжительная и активная жизнь» — 2,8 млрд руб.
Губернатор Глеб Никитин рассказал, что так называемый «детский бюджет» увеличится на 5,5% — до 21 млрд руб.
В целом бюджет области формировали на основе 34 региональных программ. В том числе на развитие образования предусмотрено 88,19 млрд руб., соцподдержку граждан — 66,1 млрд руб., развитие здравоохранения — 50,2 млрд руб., развитие транспортной системы — 48,5 млрд руб.
Объем трансфертов на муниципальный уровень составит 104,7 млрд руб., включая 14,4 млрд руб. нецелевой помощи.
Проект бюджета в первом чтении рассмотрят на совместном заседании комитетов регионального парламента 9 ноября, рассказал председатель ЗС НО Евгений Люлин.