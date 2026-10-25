Путин: Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу

Владимир Путин отметил, что отказы исходили исключительно от европейских стран. «Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России. А получают, кстати, немало»,— сказал он. Также президент напомнил, что российский сжиженный природный газ (СПГ) занимает около 20% европейского рынка, сохраняя значительную долю.