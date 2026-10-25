Путин: Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину из информационной службы «Вести» заявил, что Россия никогда не отказывала Европе в поставках энергоресурсов. По словам российского лидера, утверждения о запрете на поставки дешевого сырья — нефти, газа, угля и уранового сырья — являются необоснованными.
Владимир Путин отметил, что отказы исходили исключительно от европейских стран. «Это они отказались и до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России. А получают, кстати, немало»,— сказал он. Также президент напомнил, что российский сжиженный природный газ (СПГ) занимает около 20% европейского рынка, сохраняя значительную долю.
Глава государства указал, что некоторые зарубежные компании покидали Россию под давлением собственных правительств, при этом «чуть не плакали наши друзья из этих стран». Он добавил, что власти России стараются создать для таких компаний благоприятные условия и некоторым фирмам удалось остаться и продолжить работу.