Алексей Коротков назначен врип мэра Дзержинска

Господин Коротков — выходец из Дзержинска, работал в департаменте образования, пройдя путь от замначальника управления до директора департамента. Затем работал в минобразования области и «Школе 800», в 2022 году возглавил Богородский округ. Михаил Клинков ранее был его первым замом.