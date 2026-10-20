Алексей Коротков назначен врип мэра Дзержинска
Ушедший с должности главы Богородского округа Алексей Коротков назначен временно исполняющим полномочия (врип) главы Дзержинска вместо Михаила Клинкова, у которого в октябре истекает срок контракта. Решение о назначении принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве внутренней политики.
Господин Коротков — выходец из Дзержинска, работал в департаменте образования, пройдя путь от замначальника управления до директора департамента. Затем работал в минобразования области и «Школе 800», в 2022 году возглавил Богородский округ. Михаил Клинков ранее был его первым замом.
Напомним, господина Клинкова назначили главой Дзержинска в октябре 2024 года — за год до истечения полномочий гордумы, которая его утвердила. В этом случае срок работы главы МСУ ограничен двумя годами.