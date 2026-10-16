Главные новости за 16 октября. Кубань, Крым, Адыгея
По данным на 16 октября, работы по ликвидации нефтепродуктов с прибрежной зоны Новороссийска закончены. Зачищено около 300 м береговой линии. К уборке привлекли 6 единиц техники и 53 человека.
Годовая инфляция в сентябре в Краснодарском крае замедлилась и составила 5,67%. Региональный показатель ниже значения по стране — 6,35%. Цены в регионе снизились на 0,07%.
Ряд запланированных дорожных мероприятий в Крыму, включая асфальтирование и укладку покрытия, переносят на 2027 год из-за расходов на оборону.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Центр Капитал» акций и долей четырех производителей упаковки, в том числе «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».
Около 70% жителей Краснодара поддерживают пожизненный запрет на продажу электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Против инициативы выступают 10% опрошенных, еще 20% не определились с позицией.
Количество новых дел о банкротстве юридических лиц строительной отрасли Республики Крым к 1 октября 2026 года увеличилось до 42 против 22 за аналогичный период прошлого года. Прирост составил 20 дел, или 90,9%.
Двоих крымчан осудили по делу о ввозе оружия из Запорожской области. Один из осужденных незаконно собрал и хранил на территории Запорожской области шесть автоматов Калашникова различных модификаций, 40 патронов калибра 7,62 мм и ручной противотанковый гранатомет с гранатой.
Майкопский городской суд признал бывшего декана факультета одного из вузов Майкопа виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб.
Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 11 600 322 кв. м (1160 га), заключенный между департаментом имущественных отношений региона и индивидуальным предпринимателем Христофором Тунгулияди.
Годовая инфляция в Республике Адыгея в сентябре этого года увеличилась до 6,34%, что почти соответствует значению по стране — 6,35%. Цены в регионе выросли по отношению к августу на 0,78%.