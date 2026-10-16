Рядом с Москвой сбили 29 БПЛА
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Ночью на подлете к Москве сбили 29 БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал глава города в Telegram. В каких районах сбили беспилотники, не уточняется.
Ранее также была атакована соседняя Тульская область. По информации ее главы Дмитрия Миляева, над регионом были уничтожены 15 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Росавиация сообщила о вводе ограничений для московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они не принимают и не отправляют самолеты.
Новость обновлена в 1:42 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых у Москвы.