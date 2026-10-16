Стоимость нефти Brent достигла $110 за баррель впервые с мая
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $110 за баррель на лондонской бирже ICE. Это самый высокий показатель с 20 мая, следует из данных Investing.com. Цена на нефть марки WTI увеличилась за сутки на 3,5%, до $101,4 за баррель.
Цена на Brent резко увеличилась после того, как член Палаты представителей от Демпартии Грегори Микс внес на рассмотрение законопроект, блокирующий дизельную сделку США и России, отмечает Bloomberg.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.