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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

Мальчик из России погиб в отеле в Шарм-эш-Шейхе

В отеле в Шарм-эш-Шейхе умер несовершеннолетний мальчик из России. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Египте.
Сотрудники диппредставительства взаимодействуют с местными властями и помогают родителям ребенка, в том числе с оформлением документов для репатриации.
Инцидент произошел 14 октября. По информации РЕН ТВ, двое мальчиков упали с гамака на территории отеля. Один из них откатился к дереву, где лежали провода. Он получил удар током и умер. Второго ребенка госпитализировали.
Египет
Ближний Восток