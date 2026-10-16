Мальчик из России погиб в отеле в Шарм-эш-Шейхе
В отеле в Шарм-эш-Шейхе умер несовершеннолетний мальчик из России. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Египте.
Сотрудники диппредставительства взаимодействуют с местными властями и помогают родителям ребенка, в том числе с оформлением документов для репатриации.
Инцидент произошел 14 октября. По информации РЕН ТВ, двое мальчиков упали с гамака на территории отеля. Один из них откатился к дереву, где лежали провода. Он получил удар током и умер. Второго ребенка госпитализировали.