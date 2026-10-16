Инфляция на Кубани замедлилась до 5,6%

В сентябре этого года стоимость продуктов питания и услуг в Краснодарском крае снизилась, а непродовольственных товаров — увеличилась. Годовой прирост цен на товары оказался ниже уровня инфляции, а на услуги — выше. Отмечается, что с исключением сезонности цены в первый месяц осени выросли меньше, чем в августе, что связано в основном с увеличением предложения ряда продовольственных товаров.