Инфляция на Кубани замедлилась до 5,6%
Годовая инфляция в сентябре в Краснодарском крае замедлилась и составила 5,67%. Региональный показатель ниже значения по стране — 6,35%. Цены в регионе снизились на 0,07%. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.
В сентябре этого года стоимость продуктов питания и услуг в Краснодарском крае снизилась, а непродовольственных товаров — увеличилась. Годовой прирост цен на товары оказался ниже уровня инфляции, а на услуги — выше. Отмечается, что с исключением сезонности цены в первый месяц осени выросли меньше, чем в августе, что связано в основном с увеличением предложения ряда продовольственных товаров.
Сахар в регионе подешевел благодаря тому, что его стало больше на рынке. Третий месяц подряд дешевела и плодоовощная продукция, больше всего снизились цены на овощи «борщевого набора», яблоки и виноград. Однако за прошедшие 12 месяцев цены на эту продукцию выросли на 3,77%.
Яйца на Кубани подорожали, так как у производителей и поставщиков увеличились издержки на логистику. Однако стоимость сыров снизилась из-за увеличения предложения благодаря росту производства.
Цены выросли на товары длительного пользования, в том числе на средства связи, электронику, технику и компьютеры. Моторное топливо стало дороже, но меньше, чем в июне и июле этого года. Инструменты и оборудование подешевели, в частности электрические дрели.
Отмечается, что на протяжении трех месяцев дешевели услуги пансионатов, санаториев, гостиниц и домов отдыха. Однако подорожали туры за границу, особенно в Китай и Египет. Стоимость услуг в системе образования также увеличилась, за год рост цен достиг 15,6%.