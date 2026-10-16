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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Мир

Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами. Американский президент добавил, что был бы рад визиту господина Путина.
«Я не знаю, приедет ли он, но я был бы этому рад»,— сказал Дональд Трамп журналистам (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).
Саммит G20 состоится 14-15 декабря. США пригласили Владимира Путина на мероприятие. В Кремле заявляли, что решение о поездке пока не принято.
Подробнее — в материале «Майами пускай подождет».
Дональд Трамп
США. Внешняя политика
G20
США. Отношения с Россией