Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами. Американский президент добавил, что был бы рад визиту господина Путина.
«Я не знаю, приедет ли он, но я был бы этому рад»,— сказал Дональд Трамп журналистам (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).
Саммит G20 состоится 14-15 декабря. США пригласили Владимира Путина на мероприятие. В Кремле заявляли, что решение о поездке пока не принято.