В Новороссийске с прибрежной зоны убрали нефтепродукты

Незначительные, по данным администрации муниципалитета, выбросы нефтепродуктов были устранены на территории пляжа «Абрау-Бич» и в селе Мысхако. Зачищено около 300 м береговой линии. К уборке привлекли 6 единиц техники и 53 человека, в том числе сотрудников МБУ «Служба спасения», представителей мэрии и волонтеров.