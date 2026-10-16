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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Новороссийске с прибрежной зоны убрали нефтепродукты

По данным на 16 октября, работы по ликвидации нефтепродуктов с прибрежной зоны Новороссийска закончены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.
Незначительные, по данным администрации муниципалитета, выбросы нефтепродуктов были устранены на территории пляжа «Абрау-Бич» и в селе Мысхако. Зачищено около 300 м береговой линии. К уборке привлекли 6 единиц техники и 53 человека, в том числе сотрудников МБУ «Служба спасения», представителей мэрии и волонтеров.
Отмечается, что мониторинг пляжей и береговой линии в целом продолжится, и в случае обнаружения новых выбросов специалисты и волонтеры начнут уборку.
Алина Зорина