Кубанский производитель упаковки перешел под временное управление по указу Путина

Согласно указу, во временное управление переданы 12,6 тыс. обыкновенных акций АО «Каппа Рус», 99,71% долей в уставном капитале компании «Менсен Пакаджинг СНГ», а также по 100% долей в уставных капиталах ООО «Онтэкс РУ» и ООО «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».