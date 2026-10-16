Кубанский производитель упаковки перешел под временное управление по указу Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Центр Капитал» акций и долей четырех производителей упаковки, в том числе «Эвиосис Пэкэджинг Кубань». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 15 октября.
Согласно указу, во временное управление переданы 12,6 тыс. обыкновенных акций АО «Каппа Рус», 99,71% долей в уставном капитале компании «Менсен Пакаджинг СНГ», а также по 100% долей в уставных капиталах ООО «Онтэкс РУ» и ООО «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».
Перечень имущества, в отношении которого вводится временное управление, дополнен соответствующими акциями и долями российских юридических лиц. Управляющей организацией назначена компания «Центр Капитал».
Кроме того, указ предусматривает передачу во временное управление акций компании «Таркетт», специализирующейся на производстве напольных покрытий, и активов ее дочерних предприятий.