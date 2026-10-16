Около 70% краснодарцев поддерживают пожизненный запрет на продажу вейпов молодежи
Около 70% жителей Краснодара поддерживают пожизненный запрет на продажу электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Против инициативы выступают 10% опрошенных, еще 20% не определились с позицией. Такие результаты опроса экономически активного населения приводит сервис по поиску работы SuperJob.
Среди сторонников ограничения несколько больше женщин, чем мужчин: 73% против 67%. Наиболее высокая поддержка зафиксирована среди респондентов в возрасте 35–44 лет — 79%. Среди краснодарцев младше 35 лет инициативу одобряют 53%, среди жителей старше 45 лет — 76%.
Отношение к запрету также зависит от привычек курения. Среди тех, кто не курит, меру поддерживают 74% опрошенных. Среди курящих только обычные сигареты доля сторонников составляет 76%. При этом среди пользователей исключительно вейпов за запрет выступают 45%, а среди тех, кто использует и электронные, и обычные сигареты,— 50%.
По данным SuperJob, чаще инициативу поддерживают респонденты с высшим образованием, чем участники опроса со средним профессиональным образованием. Более высокая доля сторонников также отмечена среди краснодарцев с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц.
Среди противников запрета участники опроса указывают на риск формирования нелегального рынка и считают, что ограничения могут усилить интерес к вейпам. Часть респондентов полагает, что совершеннолетние граждане должны самостоятельно принимать решение об их использовании.