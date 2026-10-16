Около 70% краснодарцев поддерживают пожизненный запрет на продажу вейпов молодежи

Отношение к запрету также зависит от привычек курения. Среди тех, кто не курит, меру поддерживают 74% опрошенных. Среди курящих только обычные сигареты доля сторонников составляет 76%. При этом среди пользователей исключительно вейпов за запрет выступают 45%, а среди тех, кто использует и электронные, и обычные сигареты,— 50%.