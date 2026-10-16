Суд Кубани аннулировал аренду 1160 гектаров земли из-за поддельного договора
Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 11 600 322 кв. м (1160 га), заключенный между департаментом имущественных отношений региона и индивидуальным предпринимателем Христофором Тунгулияди. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, суд удовлетворил иск краевого департамента, который заявил о фальсификации документов. По данным истца, договор аренды от 01.10.2025 (№000015266) был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю 12 ноября 2025 года без ведома ведомства. Департамент заявил, что не проводил процедуру предоставления участка, не выдавал доверенность на регистрацию (бланк оказался поддельным, а указанного представителя нет в штате), а руководитель ведомства договор не подписывал. Кроме того, по факту подделки документов подано заявление в ОБЭП. Ответчик, надлежащим образом уведомленный о заседаниях, в суд не явился, письменный отзыв и оригинал договора не представил, что суд расценил как недобросовестное поведение.
Участок с кадастровым номером 23:37:0000000:3201 относится к землям сельскохозяйственного назначения, право собственности Краснодарского края на него зарегистрировано в декабре 2020 года.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований. Поскольку ответчик проигнорировал предложения суда о представлении оригинала договора для экспертизы, суд применил правила о распределении бремени доказывания.
Кроме того, суд взыскал с предпринимателя 50 тысяч рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.
В качестве третьего лица к делу было привлечено Управление Росреестра по Краснодарскому краю, которое представило суду копию договора и сведения о регистрации. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца.