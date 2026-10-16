Суд Кубани аннулировал аренду 1160 гектаров земли из-за поддельного договора

Согласно материалам дела, суд удовлетворил иск краевого департамента, который заявил о фальсификации документов. По данным истца, договор аренды от 01.10.2025 (№000015266) был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю 12 ноября 2025 года без ведома ведомства. Департамент заявил, что не проводил процедуру предоставления участка, не выдавал доверенность на регистрацию (бланк оказался поддельным, а указанного представителя нет в штате), а руководитель ведомства договор не подписывал. Кроме того, по факту подделки документов подано заявление в ОБЭП. Ответчик, надлежащим образом уведомленный о заседаниях, в суд не явился, письменный отзыв и оригинал договора не представил, что суд расценил как недобросовестное поведение.