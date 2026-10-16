Из-за роста расходов на оборону ремонт дорог в Крыму переносят на 2027 год

При этом все вопросы по щебневанию, грейдированию и устранению аварийности на дорогах в муниципалитетах должны закрыть в полном объеме. Сергей Аксенов отметил, что все изменения в программах и проектах необходимо публиковать на официальных ресурсах, которые должны находиться в открытом доступе.