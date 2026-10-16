Из-за роста расходов на оборону ремонт дорог в Крыму переносят на 2027 год
Ряд запланированных дорожных мероприятий в Крыму, включая асфальтирование и укладку покрытия, переносят на 2027 год из-за расходов на оборону. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале по итогам совещания.
«Ряд запланированных мероприятий, включая работы по асфальтированию и укладке дорожного покрытия, переносятся на 2027 год. Это вынужденная мера, обусловленная увеличением расходов на оборону и обеспечение безопасности»,— заявил Сергей Аксенов на совещании по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях республики.
При этом все вопросы по щебневанию, грейдированию и устранению аварийности на дорогах в муниципалитетах должны закрыть в полном объеме. Сергей Аксенов отметил, что все изменения в программах и проектах необходимо публиковать на официальных ресурсах, которые должны находиться в открытом доступе.