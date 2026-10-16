Миляев сообщил о налете беспилотников на Тульскую область
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Силы ПВО сбили девять беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его информации, при ударах никто не пострадал. В регионе сохраняется опасность атаки.
Также были уничтожены 15 беспилотников в соседнем московском регионе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Не принимают и не выпускают самолеты столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, подчеркивали в Росавиации.
Новость обновлена в 0:44. Добавлена информация о налете БПЛА на Москву.