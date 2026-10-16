Новак: дефицит бензина в России составляет около 5%

На мировом нефтяном рынке сохранятся дефицит на уровне 4-6 млн баррелей в сутки, сообщили в правительстве. «Шок связан с геополитикой, с вооруженными конфликтами, с санкциями, которые введены относительно многих стран, в том числе и относительно России... Ормузский пролив, как дополнительный триггер шока, он вызвал дефицит производства, дефицит поставок на мировые рынки значительного количества нефтепродуктов и нефти»,— сказал господин Новак.