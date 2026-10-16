Новак: дефицит бензина в России составляет около 5%
Недостаток бензина для автомобилей на российском рынке сейчас оценивается примерно в 5%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он назвал ситуацию на рынке напряженной, но сообщил, что в последние несколько недель ситуация стала улучшаться.
Власти и нефтяные компании стараются покрыть дефицит, сказал зампредседателя правительства. Организации нарастили производство топлива, а также перенесли плановые ремонты НПЗ. Импортные поставки бензина компенсируют оставшийся дефицит, сказал господин Новак в интервью «Вестям».
На мировом нефтяном рынке сохранятся дефицит на уровне 4-6 млн баррелей в сутки, сообщили в правительстве. «Шок связан с геополитикой, с вооруженными конфликтами, с санкциями, которые введены относительно многих стран, в том числе и относительно России... Ормузский пролив, как дополнительный триггер шока, он вызвал дефицит производства, дефицит поставок на мировые рынки значительного количества нефтепродуктов и нефти»,— сказал господин Новак.
Страны ОПЕК+ предпринимают меры для наполнения рынка, но эскалация в Персидском заливе ограничила возможности государств по наращиванию добычи и экспорта, добавил он. Стабилизация мировых поставок напрямую зависит от урегулирования геополитических конфликтов в регионе, подчеркнул господин Новак
Ранее вице-премьер заявил, что Россия продолжит закупать бензин за рубежом как минимум до конца года. Это нужно, чтобы обеспечить внутренний рынок и восполнить запасы, говорил он.