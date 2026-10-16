Инфляция в Адыгее ускорилась до 6,3%

Стоимость мехов и меховых изделий выросла. Подорожали и средства связи, а также техника и электроника. Причиной стало ослабление рубля в предыдущие месяцы. В то же время снизилась цена на парфюмерию и косметику. Для стимулирования спроса ритейлеры проводили в регионе распродажи и акции.