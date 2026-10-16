Инфляция в Адыгее ускорилась до 6,3%
Годовая инфляция в Республике Адыгея в сентябре этого года увеличилась до 6,34%, что почти соответствует значению по стране — 6,35%. Как сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России, цены в регионе выросли по отношению к августу на 0,78%.
В прошлом месяце больше всего росла стоимость непродовольственных товаров, услуги и продукты питания подорожали меньше. С исключением сезонности цены в сентябре выросли прежде всего из-за коррекции стоимости отдельных услуг.
Яйца подорожали в Адыгее из-за сокращения предложения и производства, за год их стоимость значительно выросла. Также прибавили в стоимости мясопродукты, в частности сардельки и сосиски, так как у поставщиков увеличились расходы на логистику.
Плодоовощная продукция на территории региона подорожала из-за того, что поставщики и продавцы перенесли в цены возросшие издержки на логистику. При этом снизились цены на сахар, так как произошло расширение предложения этого продукта.
Стоимость мехов и меховых изделий выросла. Подорожали и средства связи, а также техника и электроника. Причиной стало ослабление рубля в предыдущие месяцы. В то же время снизилась цена на парфюмерию и косметику. Для стимулирования спроса ритейлеры проводили в регионе распродажи и акции.
Значительнее всего подорожали санаторно-оздоровительные услуги. В прошлом месяце организации пересмотрели тарифы на такие услуги с учетом накопленных издержек на приобретение расходных материалов, оплату персонала и обслуживание оборудования.
Кроме того, отмечается рост цен на услуги системы образования, в частности высшего образования, так как в начале учебного года вузы повысили оплату за обучение. Однако подешевел зарубежный туризм на фоне снижения спроса на отдых в отдельных странах из-за окончания высокого туристического сезона.