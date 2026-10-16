Число новых банкротств строительных компаний в Крыму выросло на 91%
Количество новых дел о банкротстве юридических лиц строительной отрасли Республики Крым к 1 октября 2026 года увеличилось до 42 против 22 за аналогичный период прошлого года. Прирост составил 20 дел, или 90,9%. В Севастополе число новых дел выросло с шести до 11, на пять дел, или 83,3%. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус», предоставленные аналитиками компании по запросу «Ъ-Кубань».
Общее число строительных компаний, находящихся на разных стадиях банкротства, в Крыму за год увеличилось со 106 до 136, на 30 организаций, или 28,3%. С начала 2026 года показатель вырос со 108 до 136, на 28 компаний, или 25,9%. В Севастополе общее число таких организаций увеличилось с 32 до 40, на восемь компаний, или 25%.
При этом количество юридических лиц строительной отрасли в Крыму за год выросло с 3 321 до 3 379, на 58 организаций, или 1,75%. В Севастополе число строительных юридических лиц, напротив, сократилось с 1 307 до 1 305, на две организации, или 0,15%.
Таким образом, в обоих регионах количество строительных компаний на разных стадиях банкротства увеличилось, но динамика общего числа организаций оказалась различной. В Крыму число строительных юридических лиц выросло, а в Севастополе незначительно сократилось.
В целом в Южном федеральном округе количество новых дел о банкротстве строительных компаний к 1 октября 2026 года выросло со 104 до 181, на 77 дел, или на 74%. Общее число строительных организаций на разных стадиях банкротства увеличилось с 664 до 788, на 124 компании, или на 18,7%. При этом количество юридических лиц строительной отрасли в регионах ЮФО сократилось с 23 332 на 1 октября 2025 года до 23 070 на 1 октября 2026 года, на 262 организации, или на 1,1%.
В исследовании учитываются юридические лица, отнесенные к строительной отрасли по основному ОКВЭД: строительство зданий, строительство инженерных сооружений, инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, строительный контроль и авторский надзор, а также предоставление технических консультаций в этих областях.