Число новых банкротств строительных компаний в Крыму выросло на 91%

В целом в Южном федеральном округе количество новых дел о банкротстве строительных компаний к 1 октября 2026 года выросло со 104 до 181, на 77 дел, или на 74%. Общее число строительных организаций на разных стадиях банкротства увеличилось с 664 до 788, на 124 компании, или на 18,7%. При этом количество юридических лиц строительной отрасли в регионах ЮФО сократилось с 23 332 на 1 октября 2025 года до 23 070 на 1 октября 2026 года, на 262 организации, или на 1,1%.