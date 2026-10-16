Пресс-секретарь Белого дома установила антирекорд, проработав всего пять дней

Раскритиковали нового представителя Белого дома и за ее первый провальный брифинг для прессы, во время которого она «заметно нервничала и дрожала» и не отрывала взгляд от листа, отмечают СМИ. Это тоже не произвело впечатления на президента, сообщает Axios.