Пресс-секретарь Белого дома установила антирекорд, проработав всего пять дней
Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария была уволена, сообщили The New York Times и Fox News со ссылкой на источники. Она продержалась на посту всего пять дней и тем самым установила антирекорд по продолжительности работы на этой должности.
Президент США Дональд Трамп до этого сообщил, что лично предложил ей подать в отставку. «Я сказал ей: "Кэти, ты не обязана этого делать". Я сказал ей: "Честно говоря, на твоем месте я бы передумал"»,— рассказал он журналистам.
Увольнению предшествовал скандал. Дональд Трамп, представляя нового пресс-секретаря, называл госпожу Захарию адвокатом, но вскоре The Wall Street Journal выяснила, что у нее нет лицензии на ведение юридической практики ни в одном штате США. В интервью журналистам пресс-секретарь объяснила, что провалила экзамен и больше не пересдавала его, потому что переезжала в Китай. Господину Трампу эта ситуация не понравилась, сообщает Axios.
Раскритиковали нового представителя Белого дома и за ее первый провальный брифинг для прессы, во время которого она «заметно нервничала и дрожала» и не отрывала взгляд от листа, отмечают СМИ. Это тоже не произвело впечатления на президента, сообщает Axios.
Госпожа Захария вступила в должность 12 октября. Она пришла на смену Кэролайн Левитт, которая покинула должность в августе.