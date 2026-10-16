Маткапитал обесценивается в квадратах

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За это время выплаты получили 15 млн семей, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала проиндексировали на 5,6%. По данным «Дом.РФ», сейчас выплата за первого ребенка составляет почти 728,9 тыс. руб., за второго — 963,2 тыс. руб. или 234,2 тыс. руб., если семья не получала средства за первенца. В Удмуртии также с 1 января 2026 года действует собственная программа маткапитала с выплатой за третьего и последующих детей в размере 300 тыс. руб. За девять месяцев ею воспользовались 528 молодых семей. Индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.