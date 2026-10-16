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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Удмуртия

Маткапитал обесценивается в квадратах

Жители Ижевска могут приобрести за счет маткапитала меньше 6 квадратных метров
5,9 кв. м жилья могут приобрести жители Ижевска на сумму материнского капитала на первого ребенка в начале 2027 года. Это на 1 «квадрат» меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики «Циан». С учетом выплаты на второго ребенка горожане могут приобрести 7,8 кв. м, что на 1,4 меньше прошлогоднего показателя.

Константин Кокошкин / Коммерсантъ

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В среднем по России люди могут позволить себе купить 4,9 кв. м за маткапитал на первого ребенка и 6,5 кв. м — за второго. Сокращение по этим показателям составило 0,2 и 0,3 соответственно.
«Около четверти семей в России в прошлом году потратили маткапитал на покупку жилья: как часть первоначального взноса или для увеличения бюджета. Несмотря на увеличение выплаты с 2027 года на 6,8%, ее покупательная способность в большинстве городов снизится. Доля тех, кто будет использовать эти средства для приобретения квартиры, вероятно, будет и дальше сокращаться»,— прокомментировала ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.
Как писал «Ъ» со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова, с 2027 года выплата по маткапиталу на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. руб. Выплата на второго ребенка будет увеличена до 1,2 млн руб. при условии, если она не была получена на первенца.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За это время выплаты получили 15 млн семей, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала проиндексировали на 5,6%. По данным «Дом.РФ», сейчас выплата за первого ребенка составляет почти 728,9 тыс. руб., за второго — 963,2 тыс. руб. или 234,2 тыс. руб., если семья не получала средства за первенца. В Удмуртии также с 1 января 2026 года действует собственная программа маткапитала с выплатой за третьего и последующих детей в размере 300 тыс. руб. За девять месяцев ею воспользовались 528 молодых семей. Индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска выросли в цене за третий квартал на 6,6%, до 6,1 млн руб. На первичном — подорожали на 6%, до 7,5 млн руб. Стоимость аренды «однушки» увеличилась на 3,9%, до 25,2 тыс. руб.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.
Подробнее об этом читайте в материале «Ставку снизит только чадо».