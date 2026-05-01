Голикова рассказала, сколько семей в России получили маткапитал

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на форуме «Единой России», сообщила, что с начала действия программы материнского капитала мерой поддержки воспользовались 15 млн российских семей. Из них 3 млн семей оформили сертификат после рождения первенца, передает «РИА Новости».

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала был проиндексирован на 5,6%. Теперь выплата на первого ребенка составляет почти 729 тыс. руб. Если семья не получала капитал на первого ребенка, то при рождении второго размер выплаты увеличивается примерно до 963 тыс. руб. В противном случае сумма на второго ребенка будет меньше.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За это время она неоднократно продлевалась и расширялась: сначала выплата полагалась только на второго и последующих детей, а с 2020 года — и на первого. Индексация пособия проводится ежегодно с учетом инфляции.