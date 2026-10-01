Маткапитал на первого ребенка в России вырастет до 778,5 тысяч рублей

В 2027 году материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. руб. Выплата на второго ребенка будет увеличена до 1,2 млн руб. при условии, если она не была получена на первенца.

«Прирост на 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно»,— сообщил глава Минтруда Антон Котяков, слова которого распространила пресс-служба ведомства (цитата по ТАСС).

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За это время выплаты получили 15 млн семей, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала проиндексировали на 5,6%, сейчас выплата на первого ребенка составляет почти 729 тыс. руб. Индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.