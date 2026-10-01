Маткапитал на первого ребенка в России вырастет до 778,5 тысяч рублей
Маткапитал на первого ребенка в 2027 году увеличат до 778,5 тысячи рублей
В 2027 году материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. руб. Выплата на второго ребенка будет увеличена до 1,2 млн руб. при условии, если она не была получена на первенца.
«Прирост на 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно»,— сообщил глава Минтруда Антон Котяков, слова которого распространила пресс-служба ведомства (цитата по ТАСС).
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За это время выплаты получили 15 млн семей, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала проиндексировали на 5,6%, сейчас выплата на первого ребенка составляет почти 729 тыс. руб. Индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
Размер материнского капитала на 2027 год рассчитывается в рамках ежегодной индексации по фактической инфляции, а не по предварительному прогнозу. Этот механизм действует с 2022 года. Поэтому заложенные в бюджете суммы связаны с уже сложившимся показателем инфляции, а не только с плановыми оценками государства.
Оговорка для выплаты на второго ребенка отражает ступенчатый механизм программы: полную сумму сертификата семья получает при рождении второго ребенка, если не оформляла поддержку после рождения первого. Если сертификат на первого ребенка уже оформлялся, условие для назначения полной суммы на второго не выполняется.