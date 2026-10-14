За третий квартал стоимость аренды «однушки» в Ижевске выросла на 4%
И достигла 25,2 тысяч рублей
Стоимость аренды однокомнатных квартир в Ижевске за третий квартал увеличилась на 3,9%, до 25,2 тыс. руб. Съем двухкомнатного жилья при этом подешевел на 0,5%, до 30,1 тыс. руб. Ставка по трехкомнатной квартире выросла на 0,6%, до 37,4 тыс. руб. Такие данные приводит портал «Мир квартир».
В среднем по стране аренда «однушки» подорожала на 0,9%, «двушки» — на 1,6%, «трешки» — на 0,3%. Стоимость съема по трем указанным категориям квартир составляет 27,4, 34,4 и 43,3 тыс. руб. соответственно.
«Это был самый “холодный” горячий сезон за всю историю наблюдений. Хотя динамика ставок оказалась все-таки, в отличие от второго квартала, положительной, она была значительно слабее, чем в прошлом году, когда рост за третий квартал составил 4-6%. Все это произошло потому, что платежеспособность квартиросъемщиков окончательно перестала соответствовать аппетитам арендодателей, люди начали жестко экономить»,— прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.