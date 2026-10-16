X5 увеличил выручку на 13% в третьем квартале
Выручка X5 составила 1,31 трлн рублей в третьем квартале 2026 года
Выручка X5 (владелец магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») составила 1,31 трлн руб. по итогам третьего квартала 2026 года. Это на 13% больше аналогичного показателя годом ранее, указано в отчете ритейлера.
Чистая розничная выручка «Пятерочки» в третьем квартале выросла на 10,7% — до 1 трлн руб. LFL-продажи (LFL — Like-for-Like; сопоставимые.—"Ъ") формата увеличились на 7,9%, LFL-средний чек — на 4,9%, а LFL-трафик — на 2%. Сеть за отчетный период расширилась на 188 магазинов с учетом закрытия.
Выручка «Перекрестка» за третий квартал увеличилась на 8% — до 132,5 млрд руб., а «Чижика» — на 34,5%, до 139,6 млрд руб. Выручка цифровых бизнесов (X5 Digital) ритейлера достигла 84,4 млрд руб. (+34% год к году).