X5 увеличил выручку на 13% в третьем квартале

Чистая розничная выручка «Пятерочки» в третьем квартале выросла на 10,7% — до 1 трлн руб. LFL-продажи (LFL — Like-for-Like; сопоставимые.—"Ъ") формата увеличились на 7,9%, LFL-средний чек — на 4,9%, а LFL-трафик — на 2%. Сеть за отчетный период расширилась на 188 магазинов с учетом закрытия.