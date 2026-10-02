Более 500 семей в Удмуртии получили региональный маткапитал с начала года

528 молодых семей в Удмуртии получили региональный материнский капитал за девять месяцев. Выплата в 300 тыс. руб. предоставляется при рождении третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мера поддержки действует с 1 января. При рождении нескольких детей выплата удваивается или утраивается. Среди 528 семей, получивших региональный маткапитал, — четыре двойни и одна тройня.

Полученные средства можно расходовать без ограничений. «Предоставляемая сумма позволит покрыть часть ипотеки, ведь обычно самый острый вопрос молодых семей — жилищный»,— отметила и. о. зампредседателя правительства-министра социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина.

Среди условий для получения меры поддержки — супруги или единственный родитель должны быть в возрасте не старше 35 лет и проживать в Удмуртии. Региональная выплата является отдельной мерой поддержки от федерального материнского капитала.