Песков назвал «продолжением тренда» внешнее управление для фирм из недружественных стран
В Кремле прокомментировали очередную передачу активов под временное управление
Недавняя передача активов пяти иностранных компаний во временное управление в России — это продолжение политики страны в отношении компаний из недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это продолжение тренда. Все эти компании из недружественных стран», — сказал господин Песков. Он добавил, что при принятии решения президентом «их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание».
Владимир Путин подписал указ о передаче акций и долей компаний «Каппа Рус», «Менсен Пакаджинг СНГ», «Онтэкс РУ», «Эвиосис Пэкэджинг Кубань», «Таркетт» в управление «Центр Капитал».