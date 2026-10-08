Квартиры на вторичке в Ижевске подорожали на 6,6% за последние три месяца
Цены в столице Удмуртии выросли сильнее, чем в среднем по стране
08.10.2026, 10:36
Квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска выросли в цене за третий квартал на 6,6%, до 6,1 млн руб. Стоимость 1 кв. м выросла на 5,1%, до 122,3 тыс. руб. Такие данные представил портал «Мир квартир».
Цены в столице Удмуртии выросли сильнее, чем в среднем по 70 городам России, где жилье подорожало на 4,5%, до 7,3 млн руб., а «квадрат» — на 3,6%, до 136,3 тыс. руб. По стоимости 1 кв. м Ижевск занял среди крупных населенных пунктов 36-е место.
«Нельзя сказать, что рынок на подъеме, так как ипотека для большого круга покупателей остается слишком дорогой, но спрос на квартиры несколько месяцев сохраняется на одном и том же уровне,— сказал гендиректор портала Павел Луценко.— Даже предложение несколько подсократилось — на 7% за квартал. Средняя площадь квартиры в продаже выросла на полметра, до 53,5 кв. м. С начала года квадратный метр вторички подорожал на 9,2%, а по итогам года мы ожидаем роста около 12-14%».
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска за третий квартал увеличилась на 5,7%, до 150,6 тыс. руб. Цена квартиры в новостройке выросла за указанный период на 6%, до 7,5 млн руб.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.