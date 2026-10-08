Квартиры на вторичке в Ижевске подорожали на 6,6% за последние три месяца

«Нельзя сказать, что рынок на подъеме, так как ипотека для большого круга покупателей остается слишком дорогой, но спрос на квартиры несколько месяцев сохраняется на одном и том же уровне,— сказал гендиректор портала Павел Луценко.— Даже предложение несколько подсократилось — на 7% за квартал. Средняя площадь квартиры в продаже выросла на полметра, до 53,5 кв. м. С начала года квадратный метр вторички подорожал на 9,2%, а по итогам года мы ожидаем роста около 12-14%».