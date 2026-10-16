«Вкусно — и точка» начала тестировать выдачу заказов через ПВЗ
В Москве сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начала тестировать выдачу заказов через постаматы. Пользователям нужно заранее оплатить заказ в приложении, после чего забрать его из специальной ячейки по QR-коду, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.
Перед оформлением заказа необходимо обновить мобильное приложение. В пилотном проекте участвуют только определенные адреса — их на карте обозначат специальной меткой. Когда заказ будет готов, пользователю придет QR-код, который нужно поднести к экрану шкафа с ячейками. Верная секция откроется автоматически. Если покупатель не придет за заказом в ближайшие 15 минут, его утилизируют.
Формат экспресс-ячеек стал частью проекта «Ресторан будущего». По этой же программе в марте этого года в Парке Горького в Москве открыли первый ресторан «Вкусно — и точка», где роботы привозят заказы прямо к столам клиентов. Сейчас пункт выдачи установлен только там и еще в одном ресторане сети, расположенном в Измайлово. Решение о запуске проекта в других точках компания примет по итогам тестирования.