«Вкусно — и точка» начала тестировать выдачу заказов через ПВЗ

Формат экспресс-ячеек стал частью проекта «Ресторан будущего». По этой же программе в марте этого года в Парке Горького в Москве открыли первый ресторан «Вкусно — и точка», где роботы привозят заказы прямо к столам клиентов. Сейчас пункт выдачи установлен только там и еще в одном ресторане сети, расположенном в Измайлово. Решение о запуске проекта в других точках компания примет по итогам тестирования.