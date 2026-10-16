Верховный суд уточнил правила конфискации имущества

В частности, неприменение конфискации при рассмотрении дел о коррупции является нарушением и может служить основанием для отмены приговора, предупреждает Верховный суд. Если на момент вынесения приговора предмет взятки был израсходован или утрачен, то взыскание следует обратить на иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации. Тот факт, что деньги или ценности не являются вещественным доказательством по уголовному делу, еще не дает оснований отказываться от конфискации, подчеркивается в обзоре.