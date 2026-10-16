Верховный суд уточнил правила конфискации имущества
С 2023 года применение конфискации имущества по уголовным делам увеличилось практически вдвое, сообщил Верховный суд. В 2025 году судами при постановлении приговоров приняты решения о конфискации только денежных средств на сумму свыше 26 млрд руб., а за первое полугодие 2026 года сумма составляет уже более 17 млрд руб.
Эти данные приводятся в обзоре практики применения судами положений Уголовного кодекса о конфискации имущества, утвержденном президиумом Верховного суда. В документе сформулированы правовые позиции, которыми суды должны руководствоваться при рассмотрении дел.
В частности, неприменение конфискации при рассмотрении дел о коррупции является нарушением и может служить основанием для отмены приговора, предупреждает Верховный суд. Если на момент вынесения приговора предмет взятки был израсходован или утрачен, то взыскание следует обратить на иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации. Тот факт, что деньги или ценности не являются вещественным доказательством по уголовному делу, еще не дает оснований отказываться от конфискации, подчеркивается в обзоре.