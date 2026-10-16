В бывшем российском Samsonite сменился гендиректор
В ООО «Чемодан Про» (ранее российское юрлицо американского производителя сумок и чемоданов Samsonite) новый гендиректор. На место Андрея Языкова, продавшего ранее свою 30-процентную долю в бизнесе, 13 октября был назначен Владислав Немировский. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Ъ».
Смена руководителя произошла после того, как ООО «Робинзон Логистикс» основателя Robinzon Retail Group Вячеслава Шикулова консолидировало 100% долей в «Чемодан Про». В рамках сделки Андрей Языков вышел из состава совладельцев ритейлера. Но доля «Робинзон Логистикс» обременена залогом в его пользу. Господин Языков возглавлял компанию с 2017 года.
В открытых источниках есть сведения о двух людях с именем Владислав Немировский. Один из них выступал консультантом и экспертом для крупных розничных сетей, в частности Rendez-Vous и Sunlight. Второй — президент инвестиционной компании Fortune Capital, квалифицированный инвестор и специалист в сфере страхования и инвестиций.