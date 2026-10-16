В бывшем российском Samsonite сменился гендиректор

В открытых источниках есть сведения о двух людях с именем Владислав Немировский. Один из них выступал консультантом и экспертом для крупных розничных сетей, в частности Rendez-Vous и Sunlight. Второй — президент инвестиционной компании Fortune Capital, квалифицированный инвестор и специалист в сфере страхования и инвестиций.