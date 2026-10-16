Премьер Латвии назвал Евросоюз единственным союзником Украины

Господин Кулбергс подчеркнул, что европейские страны продолжают реально помогать Украине, несмотря на обострение отношений Киева с Вашингтоном. «Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник, это на самом деле европейцы. Мы те, кто поддерживает его»,— добавил латвийский премьер.