Премьер Латвии назвал Евросоюз единственным союзником Украины
Премьер-министр Латвии Кулбергс: ЕС остается единственным союзником Зеленского
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что сейчас Евросоюз (ЕС) остается единственным союзником президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Господин Кулбергс подчеркнул, что европейские страны продолжают реально помогать Украине, несмотря на обострение отношений Киева с Вашингтоном. «Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник, это на самом деле европейцы. Мы те, кто поддерживает его»,— добавил латвийский премьер.
Андрис Кулбергс намерен донести эту мысль до президента Украины на саммите ЕС в Брюсселе 16 октября. Также участники встречи планируют обсудить потребности страны на предстоящую зиму. По данным Financial Times, руководители стран ЕС хотят призвать Владимира Зеленского смягчить критику в адрес президента США Дональда Трампа.
Отношения Украины и США обострились в начале октября, когда Владимир Зеленский сказал, что чувствует себя преданным из-за дизельной сделки Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.