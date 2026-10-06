Квартиры в новостройках Ижевска подорожали на 6% за третий квартал

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска за третий квартал увеличилась на 5,7%, до 150,6 тыс. руб. Цена квартиры в новостройке выросла за указанный период на 6%, до 7,5 млн руб. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир». По стоимости «квадрата» Ижевск оказался на 37-м месте среди 70 городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

«Спрос на новостройки остается невысоким, за квартал предложение объектов в нашей базе увеличилось на 23%. Надеяться на улучшение кредитных программ ни застройщикам, ни покупателям пока не приходится — изменения ситуации не видно на горизонте. Тем не менее цены продолжают ползучий рост: девелоперским компаниям приходится идти на эти меры, чтобы компенсировать рост стоимости стройматериалов и работ, а также обслуживание дорогих кредитов»,— рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

Он добавил, что теперь покупатели чаще ищут индивидуальные скидки или предложения, такие как ремонт или машиноместо в подарок. В среднем по РФ «квадрат» подорожал на 4,2%, до 166,9 тыс. руб. Квартиры выросли в цене на 3,5%, до 8,6 млн руб.

С 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.

Подробнее об этом читайте в материале «Ставку снизит только чадо».