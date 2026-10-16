Изгнанники сторов

Технические сложности могут возникнуть и на стороне клиента. «Пуш-уведомления на iPhone доступны, Apple поддерживает их для веб-приложений начиная с iOS 16.4»,— говорит Петр Чернышев. Кроме того, уточняет эксперт, подключить их можно, только если ярлык банка установлен на рабочий стол. «Если пользователь заходит через иконку браузера, то уведомлений не будет. Также в некоторых ситуациях пользователю необходимо самостоятельно подключать пуши через настройки устройства — например, если они перестали приходить по какой-либо причине или он отказался от их подключения при входе в веб-приложение, но захотел их получать»,— добавляет Сергей Пономарев. «Поэтому сценарий работает, хотя он сложнее, чем в обычном мобильном приложении»,— уточняет господин Чернышев.