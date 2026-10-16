Трамп исключил применение ядерного оружия и наземную операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости применения ядерного оружия против Ирана. Об этом он сообщил в интервью журналу Newsmax.
«Я бы не стал использовать ядерное оружие. Нам это не нужно. Мы и так крупнейшая ядерная держава в мире»,— отметил Трамп. Так он прокомментировал сообщения СМИ о возможном применении против Ирана сверхмощной фугасной авиабомбы GBU-43/B (MOAB), которую неофициально называют «матерью всех бомб».
По данным источников CNN, США могут нанести удар по секретному иранскому объекту вблизи Натанза, якобы расположенному под горой Коланг-Газ-Ла. Масса MOAB превышает 9,5 т, это самая мощная неядерная бомба в арсенале США.
«Мать всех бомб — не ядерная»,— сказал Трамп. Ведущий Newsmax Роб Финнерти уточнил: «Не тактическое ядерное оружие?» «Нет, она совсем не ядерная. Это просто очень большая бомба,— ответил Трамп.— Она как крошечная ядерная бомба. "Мать всех бомб" — это одна большая бомба, но она не ядерная». При этом Трамп не сообщил, отдавал ли он приказ о применении этого оружия, и не назвал возможную цель.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, будут ли в такой операции задействованы американские сухопутные войска, Трамп ответил: «Нет, я не вижу такой необходимости». Президент заявил, что Соединенные Штаты уже нанесли серьезный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана. При этом он отметил, что войска будут отведены от Ирана только после того, как будет полностью исключена возможность получения Тегераном ядерного оружия.