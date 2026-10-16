Трамп исключил применение ядерного оружия и наземную операцию против Ирана

«Мать всех бомб — не ядерная»,— сказал Трамп. Ведущий Newsmax Роб Финнерти уточнил: «Не тактическое ядерное оружие?» «Нет, она совсем не ядерная. Это просто очень большая бомба,— ответил Трамп.— Она как крошечная ядерная бомба. "Мать всех бомб" — это одна большая бомба, но она не ядерная». При этом Трамп не сообщил, отдавал ли он приказ о применении этого оружия, и не назвал возможную цель.