ЕС пошел своим путем
Евросоюз в пику Дональду Трампу одобрил новый пакет антироссийских санкций
12.10.2026, 19:35
12 октября главы МИДов стран ЕС утвердили 22-й пакет санкций в отношении России. В него попали почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, что стало крупнейшим расширением черных списков. Это выглядит как демонстративный выпад в адрес Вашингтона. Пока Дональд Трамп призывает Украину заменить президента и частично снимает с России санкции, в Брюсселе выбирают другой путь и призывают США солидаризироваться с европейским курсом.
Встреча министров иностранных дел стран—членов ЕС для расширения санкций в отношении России проходила в контексте недавних решений президента США Дональда Трампа. В конце минувшей недели он сообщил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США уже выдал на это лицензию, которая будет действовать до 7 апреля 2027 года. Трамп также обвинил Зеленского в затягивании конфликта и призвал Украину заменить президента.
«Дизельная сделка» вызвала резкое неприятие в Брюсселе, и заседание европейских министров началось именно с обсуждения — и осуждения — действий американского лидера. Издание Politico утверждает, что упомянутые заявления Трампа были встречены со «скептицизмом и презрением» в ЕС, и приводит слова целого ряда глав МИДов стран Евросоюза, выступивших с критикой инициатив Трампа прямо на заседании.
Дальше всех пошел глава МИД Польши Радослав Сикорский — он еще накануне дал интервью газете Financial Times, в котором призвал закрыть все российские консульства в Европе, ограничить передвижение дипломатов России по территории ЕС и еще сильнее сократить численность персонала российских дипмиссий. Помимо этого, он предложил ввести новые ограничения в выдаче туристических виз россиянам. Все эти вопросы главы МИДов стран—членов ЕС решили в дальнейшем вынести на обсуждение.
В результате и сам процесс принятия санкций, и новые ограничительные инициативы ЕС выглядели не рутинным продолжением давления на Россию, а политическим решением с подтекстом: США и ЕС идут разными путями, когда речь заходит об украинском конфликте. И Брюссель готов стоять на своем до последнего.
«США — наш главный союзник, но наш сигнал ясен: если мы хотим закончить войну, единственный путь — это усилить давление на Россию»,— сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас на заседании. И добавила к этому призыв к Вашингтону привести в исполнение закон об «адских» санкциях в отношении России.
Когда 22-й пакет санкций был одобрен, Каллас указала, что он стал самым большим: под рестрикции попали почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, по мнению ЕС связанных с российским ВПК. По утверждению главы европейской дипломатии, половина из них задействованы в цепочке производства баллистических ракет. Каллас утверждает, что эта мера «значительно затрудняет, замедляет и делает дороже производство оружия» для России. Также в список вошли 77 человек в связи с прошедшими выборами в Госдуму.
Хотя новый пакет санкций действительно можно назвать «самым масштабным» с 2022 года (число фигурантов черных списков увеличилось почти на треть, почти до 4,7 тыс.), его экономический эффект существенно ниже, чем у первых пакетов, которые были введены весной 2022 года, но больше сфокусирован на ВПК. Так, под санкции подпал целый ряд ведущих предприятий ракетно-космической и оборонной отраслей, включая НИИ точных приборов и АО «Российские космические системы», а также крупные заводы тяжелого машиностроения и судостроения, включая холдинг «Мотовилихинские заводы» и «Адмиралтейские верфи».
Помимо оборонного сектора, новые ограничения ЕС затронули коммерческие структуры, включая девелопера ГК «Самолет» и автопроизводителя ПАО ГАЗ и отдельные швейные фабрики. При этом именно коммерческий сектор окажется более уязвим для европейских рестрикций: внесение конкретных предприятий в списки заставит партнеров еще более тщательно планировать пути обхода европейских рестрикций.
Что же до политического эффекта, то он налицо: демонстративное решение Брюсселя в пику Вашингтону все дальше разводит союзников по разные стороны баррикад. И пока раскол между ними будет лишь укрепляться.