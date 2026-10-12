ЕС пошел своим путем

Хотя новый пакет санкций действительно можно назвать «самым масштабным» с 2022 года (число фигурантов черных списков увеличилось почти на треть, почти до 4,7 тыс.), его экономический эффект существенно ниже, чем у первых пакетов, которые были введены весной 2022 года, но больше сфокусирован на ВПК. Так, под санкции подпал целый ряд ведущих предприятий ракетно-космической и оборонной отраслей, включая НИИ точных приборов и АО «Российские космические системы», а также крупные заводы тяжелого машиностроения и судостроения, включая холдинг «Мотовилихинские заводы» и «Адмиралтейские верфи».