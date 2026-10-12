22 пакета санкций ЕС против России

4.15 марта 2022 года запрещен импорт сталелитейной продукции РФ, введены ограничения на сделки с 12 компаниями, в том числе «Роснефтью», «Транснефтью» и «Газпром нефтью». Запрещены поставки в РФ предметов роскоши.