22 пакета санкций ЕС против России
История вопроса
12.10.2026, 19:27
1.23 февраля 2022 года Евросоюз наложил санкции на 351 депутата Госдумы, ограничил доступ РФ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС.
2.25 февраля 2022 года под ограничения попали 64 организации из РФ, включая «Алмаз-Антей», КамАЗ, «Ростех», МиГ, ОСК и РЖД.
3.2 марта 2022 года ЕС отключил от системы платежей SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ.
4.15 марта 2022 года запрещен импорт сталелитейной продукции РФ, введены ограничения на сделки с 12 компаниями, в том числе «Роснефтью», «Транснефтью» и «Газпром нефтью». Запрещены поставки в РФ предметов роскоши.
5.8 апреля 2022 года введен запрет на импорт из РФ угля и других твердых ископаемых видов топлива. Запрещен заход российских судов в порты ЕС.
6.3 июня 2022 года ЕС ввел отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. От SWIFT отключены Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ.
7.21 июля 2022 года ЕС ввел запрет на прямые и непрямые операции с российским золотом.
8.6 октября 2022 года ЕС ограничил импорт из РФ пластмасс, ввел потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, поставляемые в третьи страны танкерами под флагами ЕС.
9.16 декабря 2022 года запрещены инвестиции в российские предприятия по добыче свинца, цинка, вольфрама, золота, серебра, алмазов.
10.25 февраля 2023 года запрещен транзит по территории РФ товаров двойного назначения. Под запрет также попали российский каучук, асфальт, битум.
11.24 июня 2023 года ЕС запретил перегрузку российской нефти с танкеров и транспортировку по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию.
12.18 декабря 2023 года запрещен импорт из РФ алмазов, ферросплавов, железа, фольги, медной и алюминиевой проволоки, пропана.
13.23 февраля 2024 года под ограничения попали 106 физических и 88 юрлиц из РФ, а также 27 организаций, поддерживающих российский ВПК.
14.24 июня 2024 года ЕС ввел запрет на транзит российского СПГ через европейские порты.
15.16 декабря 2024 года Евросоюз запретил признавать и исполнять на своей территории решения, вынесенные судами РФ.
16.24 февраля 2025 года ЕС запретил импорт первичного алюминия из РФ. Под санкции попали 70 судов «теневого флота», еще 13 банков отключены от SWIFT.
17.20 мая 2025 года в санкционный список включены еще 189 судов. Под санкции попали 75 физических и юрлиц, включая «Сургутнефтегаз».
18.18 июля 2025 года ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.
19.23 октября 2025 года запрещено взаимодействие с платежными системами «Мир» и СБП, введен запрет на импорт российского СПГ (с 2027 года).
20.24 апреля 2026 года под санкции попали 60 компаний, включая «Башнефть», «Славнефть» и 12 НПЗ. ЕС также запретил импорт платины, меди, никеля, продукции из алюминия из РФ.
21.24 июля 2026 года ЕС продлил действие потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель, ввел запрет на предоставление средств 94 банкам, запретил трансакции с четырьмя аэропортами.
22.12 октября 2026 года в санкционный список вошли еще 826 российских компаний и 743 человека, связанных с российским ВПК.
Всего на данный момент под санкциями ЕС находятся более 2,6 тыс. физических и более 1,9 тыс. юридических лиц из РФ.