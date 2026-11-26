Умер сооснователь группы King Crimson Майкл Джайлз
Умер музыкант, барабанщик, один из основателей группы King Crimson Майкл Джайлз. Ему было 84 года. О смерти музыканта сообщила пресс-служба лейбла King Crimson, DGM.
Майкл Джайлз родился в 1942 году в графстве Гэмпшир. Музыкальный путь Майкла Джайлза начался в 1967 году в его родном городе Борнмуте. Вместе с братом Питером и гитаристом Робертом Фриппом он основал коллектив Giles, Giles and Fripp.
В 1968 году Питер покинул группу. Тогда Майкл Джайлз и Роберт Фрипп решили создать King Crimson. В новый коллектив они пригласили басиста Грега Лейка и музыканта Иэна Макдональда. Написанием текстов занимался Питер Синфилд. Вместе они записали свой первый альбом — «In the Court of the Crimson King», вышедший в 1969 году. Семиминутный открывающий трек альбома, «21st Century Schizoid Man», стал хитом на радио.
Майкл Джайлз покинул группу после выхода первого альбома. Однако его приглашали играть и на следующем альбоме «In the Wake of Poseidon». В 1978 году музыкант записал сольный альбом Progress, который вышел только в 2002 году.