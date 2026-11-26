В 1968 году Питер покинул группу. Тогда Майкл Джайлз и Роберт Фрипп решили создать King Crimson. В новый коллектив они пригласили басиста Грега Лейка и музыканта Иэна Макдональда. Написанием текстов занимался Питер Синфилд. Вместе они записали свой первый альбом — «In the Court of the Crimson King», вышедший в 1969 году. Семиминутный открывающий трек альбома, «21st Century Schizoid Man», стал хитом на радио.