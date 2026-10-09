Дизельная сделка России и США. Главное

Пункт «А»: из-под санкций против России выводятся сделки, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом дизельного топлива российского происхождения. Срок разрешения на сделки с российским дизтопливом — до 00:01 по восточному летнему времени 7 апреля 2027 года, то есть до 07:01 мск того же дня.