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ИндустрииНефть и газ

Дизельная сделка России и США. Главное

Трамп объявил о скорых поставках российского дизтоплива на мировой рынок

10.10.2026, 01:00
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора вечером 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. Что известно о сделке — в материале «Ъ».
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Директор управления по контролю за иностранными активами Минфина США Брэдли Т. Смит вечером 9 октября по московскому времени подписал лицензию под номером 135, согласно которой:

  • Пункт «А»: из-под санкций против России выводятся сделки, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом дизельного топлива российского происхождения. Срок разрешения на сделки с российским дизтопливом — до 00:01 по восточному летнему времени 7 апреля 2027 года, то есть до 07:01 мск того же дня.

  • Пункт «Б»: лицензия не разрешает списание средств со счетов Центрального банка России, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов России, открытых в финансовых учреждениях США.

До публикации лицензии президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что созвонился с президентом России Владимиром Путиным — главы государств договорились, что:

  • В октябре Россия поставит на американский и мировой рынки более 300 тыс. т дизельного топлива;

  • В ноябре — еще 500 тыс. т;

  • После (сроки не обозначены) — еще 1 млн т.

«Кроме того, в зависимости от состояния нефтеперерабатывающих заводов, Россия в короткие сроки поставит 3 млн т дизельного топлива», — добавил Дональд Трамп. По его словам, после этой сделки цены на дизель на американском и мировом рынках начнут «быстро и рекордно снижаться».
Президент России Владимир Путин телефонные переговоры с Дональдом Трампом прокомментировал так: «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике».
После публикации лицензии Минфина США вице-премьер России Александр Новак сообщил:

  • Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива раньше запланированных сроков и готова поставить дизель США в октябре;

  • Российский рынок будет полностью снабжен дизелем;

  • Россия может нарастить поставки дизеля на экспорт в ноябре и декабре.

Спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участвовавший в подготовке сделки, написал в соцсети X, что «российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом».
Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным в тот момент, когда представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводили в Майами встречу с украинской переговорной группой, а также с высокопоставленными дипломатами из Германии, Франции, Великобритании, ЕС и НАТО для обсуждения новых идей США по прекращению конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что любое ослабление санкций против России вне рамок «соглашения о долгосрочной деэскалации... является признаком явной слабости». Он добавил, что Украина сообщила представителям президента США — Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу — о готовности предпринять «симметричные шаги по деэскалации» в отношениях с Россией. После этого высокопоставленный украинский чиновник сообщил Financial Times, что Украина продолжит наносить удары беспилотниками большой дальности по российским энергетическим объектам.
После публикации лицензии Минфина США о сделках с российским дизтопливом индекс Мосбиржи впервые с 30 июня поднялся выше 2400 пунктов.
Из-за сочетания таких факторов, как остановка работы НПЗ на Ближнем Востоке, ограничения на морские перевозки, повреждение российских заводов и сокращение объемов переработки в Китае, мировой рынок топлива с конца весны столкнулся с потерей мощностей в объеме от 6 до 8 млн баррелей в сутки, что составляет до 10% от общемирового показателя нефтепереработки.
Дональд Трамп
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