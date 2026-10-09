Дизельная сделка России и США. Главное
Трамп объявил о скорых поставках российского дизтоплива на мировой рынок
Пункт «А»: из-под санкций против России выводятся сделки, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом дизельного топлива российского происхождения. Срок разрешения на сделки с российским дизтопливом — до 00:01 по восточному летнему времени 7 апреля 2027 года, то есть до 07:01 мск того же дня.
Пункт «Б»: лицензия не разрешает списание средств со счетов Центрального банка России, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов России, открытых в финансовых учреждениях США.
В октябре Россия поставит на американский и мировой рынки более 300 тыс. т дизельного топлива;
В ноябре — еще 500 тыс. т;
После (сроки не обозначены) — еще 1 млн т.
Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива раньше запланированных сроков и готова поставить дизель США в октябре;
Российский рынок будет полностью снабжен дизелем;
Россия может нарастить поставки дизеля на экспорт в ноябре и декабре.