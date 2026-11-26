По подсчетам «Сбера», ИИ-модели в 2026 году подешевели в 12 раз. Герман Греф отметил, что с каждым годом они становятся все более дешевыми, что гарантирует доступность этой технологии в будущем. Глава Сбербанка добавил, что в будущем ИИ-технологии могут совершить «существенный переворот» во всех областях человеческой жизни.