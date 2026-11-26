Греф исключил риски финансового кризиса из-за «пузыря» на мировом рынке ИИ
Мировой рынок искусственного интеллекта имеет признаки «пузыря», однако не несет рисков финансового кризиса. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту.
На рынке может образоваться финансовый «пузырь», когда цена актива резко и длительно отрывается от его фундаментальной стоимости из-за спекуляций и ажиотажного спроса. «Что касается пузыря, на мой взгляд, конечно, он есть. И очевидно, что скорость внедрения технологий отстает от необходимых затрат на разработку технологий. Такая ситуация характерна для развития любой технологии»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС). Глава Сбербанка добавил, что пузырь на рынке ИИ «мягко сдувается», из-за чего он не несет угрозы для макроэкономики.
По подсчетам «Сбера», ИИ-модели в 2026 году подешевели в 12 раз. Герман Греф отметил, что с каждым годом они становятся все более дешевыми, что гарантирует доступность этой технологии в будущем. Глава Сбербанка добавил, что в будущем ИИ-технологии могут совершить «существенный переворот» во всех областях человеческой жизни.