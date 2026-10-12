Дизель любит тишину
Дональд Трамп добился договоренности между Москвой и Киевом, не ставя их в известность
12.10.2026, 18:35
Президент США Дональд Трамп 11 октября сообщил, что Россия и Украина согласились пойти на «энергетическое перемирие», которое, по словам американского лидера, вступило в силу сразу после его заявления. Новость из Вашингтона стала неожиданностью как для Москвы, так и для Киева, которые не подтвердили договоренности об отказе от ударов по энергетическим объектам друг друга. Как заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, по этому вопросу «предметно никаких разговоров не ведется», однако «контакты продолжаются».
Сенсационную новость о том, что Москва и Киев якобы уже согласились немедленно прекратить атаки на энергетические объекты друг друга, президент Трамп сообщил вечером 11 октября, тем самым задав интригу новой недели и заставив весь мир гадать о том, как это могло произойти столь внезапно, учитывая известные принципиальные разногласия сторон украинского конфликта по вопросу энергетического перемирия.
«С этого момента между Россией и Украиной действует ПРЕКРАЩЕНИЕ УДАРОВ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, не уточнив никаких подробностей того, как и на каких условиях были достигнуты анонсированные им договоренности.
Никакого официального подтверждения громкого заявления президента США со стороны Москвы и Киева не последовало. В связи с этим стало возникать все больше вопросов по поводу того, что на самом деле мог иметь в виду Дональд Трамп и какую цель он преследовал, провозглашая энергетическое перемирие между сторонами без их участия.
В поиске ответа на эти вопросы портал Axios, ссылаясь на свои источники, уточнил, что под «энергетическим перемирием» Трамп имел в виду только прекращение ударов по НПЗ, способных сорвать его договоренности с президентом Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, достигнутые в разговоре лидеров США и России 9 октября.
«Высокопоставленный сотрудник Белого дома пояснил, что речь шла о потенциальном соглашении, в рамках которого стороны согласятся прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Трамп ожидает, что Зеленский будет выполнять это условие»,— отметил Axios.
Как уточнило издание, вопреки утверждениям президента США, стороны пока не взяли на себя подобных обязательств. «Все выглядит так, как будто Трамп пытается в одиночку добиться вступления в силу подобного прекращения огня. Однако Россия пока что ни на что подобное не соглашалась. Украина же выступает за такое энергетическое перемирие, которое запретит и удары по электростанциям»,— сообщил Axios. В Белом доме также заявили, что «Россия обдумывает это предложение и скоро мы узнаем, готовы ли они на такое».
В американской администрации пояснили, что, согласно плану Трампа, если стороны не будут бить по НПЗ, то затем можно будет попытаться расширить соглашение и распространить прекращение огня на электростанции и на энергосистему в целом.
При этом в публикации Axios отмечается, что у Москвы и Киева есть разные возможности в том, что касается НПЗ. «Украинский чиновник напомнил, что у его страны есть лишь один НПЗ, причем он неоднократно подвергался атакам и не может работать в полную силу, в то время как у России — большая сеть НПЗ»,— пишет издание.
Комментируя заявление президента Трампа, президент Зеленский дал понять, что объявленное главой Белого дома «энергетическое перемирие» стало для него новостью, «но, если Россия согласится на прекращение огня в энергетической сфере, Украина тоже согласится». «ВСУ получили все соответствующие приказы. Мы ожидаем четких деталей диалога Америки с Россией и того, что Путин выполнит то, о чем сказал президент Трамп»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Таким образом, воздержавшись от новых выпадов в адрес президента США, Зеленский дал понять, что, как он считает, препятствием для реализации предложения об «энергетическом перемирии» остается позиция Москвы, а не Киева.
На этом фоне агентство Bloomberg 12 октября опубликовало материал, в котором говорится о том, что в случае продолжения ударов по российским НПЗ Зеленский все больше рискует вступить в открытый конфликт с Трампом, который для Украины может быть чреват прекращением поставок ей американского оружия и разведданных.
Комментируя новость о том, что Россия и Украина якобы договорились об энергетическом перемирии, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков 12 октября сообщил российским журналистам, что по этому вопросу «предметно никаких разговоров не ведется», однако «контакты продолжаются».
«Когда будет что сказать, проинформируем. По поводу того, с кем именно продолжаются контакты, мне нечего добавить»,— заметил господин Песков.