Дизель любит тишину

Как уточнило издание, вопреки утверждениям президента США, стороны пока не взяли на себя подобных обязательств. «Все выглядит так, как будто Трамп пытается в одиночку добиться вступления в силу подобного прекращения огня. Однако Россия пока что ни на что подобное не соглашалась. Украина же выступает за такое энергетическое перемирие, которое запретит и удары по электростанциям»,— сообщил Axios. В Белом доме также заявили, что «Россия обдумывает это предложение и скоро мы узнаем, готовы ли они на такое».