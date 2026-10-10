Великая шахматная тоска
Как случился телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и кто может расстроиться после него
10.10.2026, 03:39
Поздним вечером 9 октября президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. И специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает это ходом конем на великой шахматной доске в эпической партии.
О том, что Владимир Путин на этот раз придает некое особое значение разговору с Дональдом Трампом, мне стало ясно в курортной Авазе, когда 8 октября, почти сразу по прилете в Туркмению, российский президент сразу начал освобождать себе вечер 9 октября. Для этого разговор с президентом Ирана, назначенный на вторую половину следующего дня в Авазе, был внезапно перенесен почти на сутки раньше, под самый прилет. Еще тогда это показалось очень странным.
Встреча и состоялась в резиденции российского президента.
Стоило предположить, что разговор с Дональдом Трампом сулил некие новые решения, ибо раньше Владимир Путин не начинал так загодя готовиться к такого рода беседам (Например, не так давно президент России просто прервал встречу с одним африканским лидером, чтобы провести разговор с президентом США, и африканского лидера не знали чем занять, потому что разговор продолжался долго. Придумали показать Кремль — слава Богу, есть чем похвастать).
Что ж, первым о разговоре 9 октября отчитался президент США.
«Я только что завершил чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября, а сразу после этого — 1 миллион тонн,— сообщил он.— Кроме того, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Россия в течение короткого времени поставит еще три миллиона тонн дизельного топлива! Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению о российских энергоресурсах цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами! Снижение цен для американцев, особенно для наших замечательных фермеров, скотоводов и дальнобойщиков,— мой главный приоритет. Это очень важное и значимое заявление!»
Так он оценил свои слова.
Скотоводы и дальнобойщики должны тоже были оценить. Обязаны. Ради них же все.
Заявление и правда было громкое и даже революционное. Но поскольку Дональд Трамп только такие и делает каждый день, стоило подождать комментариев российской стороны. Было известно, что готовился рассказать об этом телефонном разговоре и помощник президента России Юрий Ушаков, но что-то он готовился к этому долго.
За это время успел высказаться, например, президент Украины Владимир Зеленский. Он принял это очень близко к сердцу:
«Слабость никогда не приводит к миру. Сегодня состоялся разговор лидеров Америки и России. Разговор, который ведет к другому. Любое ослабление санкций против России без четкой и долгосрочной договоренности с ней о деэскалации — это очевидная слабость. Это играет на руку России, позволяя ей воевать дольше, еще меньше уважать Америку и наносить еще больший ущерб и потери всему миру. Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам — это ответ России на ее многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Подарки Путину не принесут ни мира, ни какой-либо пользы цивилизованному миру. Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую необходимо закончить, а не продолжать. Нужна реальная деэскалация с Россией, причем на взаимной основе. В тот момент, когда наша команда общается с американской во Флориде, президент США разговаривает с лидером Кремля и договаривается, что Америка позволит России экспортировать дизель. Это дополнительные деньги на войну против нас. Это поддержка Путина. Это миллионы, миллиарды! Я думаю, что нашу команду используют просто как ширму. Это точно несправедливо, не по-партнерски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров».
Впрочем, могло быть и наоборот (то есть сильное — слабых, например).
Вице-премьер российского правительства Александр Новак тоже не промолчал.
— Россия начинает незамедлительно снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков! — можно сказать, воскликнул он.
Хотя как раз с учетом его слов становилось очевидно, что еще до разговора было понятно, о чем примерно пойдет речь и к чему всем, в том числе и Александру Новаку, приготовиться.
Он и приготовился, и уже начал снимать ограничения.
Тут еще и Минфин США должен был бы тогда уж снять свои ограничения на экспорт российских нефтепродуктов.
Что ж, он тоже сразу объявил об их снятии.
Картина разворачивалась поистине эпическая.
На сайте kremlin.ru тут же вышло и заявление самого Владимира Путина, что уж совсем редкость (заявление по поводу собственного разговора, ничего себе): «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев просто написал в социальной сети X: «Дизель!»
Это теперь будет слово по крайней мере месяца.
И наконец подготовился ко встрече с журналистами Юрий Ушаков:
— Хотел бы начать с краткой предыстории, немного раскрою вам кухню, на которой готовилось блюдо под названием «Телефонный разговор президентов России и США»,— высказался он.
Да, этого все как раз и ждали.
— 7 октября во второй половине дня мы созвонились со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом,— рассказал Юрий Ушаков.— Он просил передать президенту России Владимиру Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа. Стив Уиткофф попросил присовокупить к этому свои, а также Джареда Кушнера самые добрые пожелания нашему президенту, которого он искренне уважает и надеется на скорую встречу.
Похоже, так красиво и было. Не стал бы Юрий Ушаков что-то прибавлять от себя. Не тот все-таки случай.
— Стив Уиткофф также сообщил,— добавил господин Ушаков,— что президент США хотел бы поздравить Владимира Путина лично по телефону, и мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов, учитывая, конечно, разницу во времени с Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на саммит СНГ в Туркменистан. Договорились в конце концов, что самым предпочтительным вариантом был бы разговор сразу после возвращения нашего президента из этой поездки. Президент Трамп отложил некоторые свои заранее запланированные на сегодня дела (А Владимир Путин, как известно, раскидал как мог свои — А.К.), и вот такой телефонный разговор поздно вечером 9 октября состоялся.
— Естественно, Дональд Трамп сразу же тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, неформально высказал свои пожелания успехов и благополучия, не забыл передать привет и от своей супруги Мелании,— пояснил Юрий Ушаков.— Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес, подчеркнул, что мы ценим то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами.
В игру вводили таким образом и Меланию Трамп.
— Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы,— предупредил Юрий Ушаков.— Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность и, в частности, за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта. В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп.
Как же бережно они высказывались друг о друге. Опасались задеть неверным словом, выбирали его...
— Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки,— начал говорить о главном Юрий Ушаков.— На этот счет, кстати, уже сделаны специальные заявления президентов России и США. Было также выражено удовлетворение функционирующими между странами каналами коммуникации по линии администраций, специальных служб и других профильных ведомств.
То есть он не опроверг ни одно из уже вышедших заявлений на этот счет. А значит, подтвердил.
— Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине,— признал помощник президента России.— Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей стороны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши Вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед!
Я так и слышал, как Владимир Путин произносит это в трубку. Ведь он говорил это на всех своих последних мероприятиях. Дональд Трамп получал в этот момент много новой информации. Владимир Зеленский накануне рассказывал же ему иное.
— При этом,— продолжал Юрий Ушаков,— Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию, нацеленному на достижение долгосрочного, устойчивого мира. Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины, о возобновлении сразу же после выборов в Государственную думу, то сейчас ситуация иная. Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить.
Юрий Ушаков, между прочим, рассказывал не так уж мало.
— Дональд Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями,— добавил господин Ушаков.— Владимир Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны. С Тегераном можно и нужно договариваться. Президент упомянул, что вчера в Туркмении он подробно обсудил текущую ситуацию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Заметил, что, несмотря на озвучивающиеся периодически публичные резкие заявления, американцы продолжают опосредованный диалог с иранцами с участием Катара. Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащенного иранского урана в Россию как возможного выхода из тупика остается в силе.
Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана.
Хотя это вряд ли его сейчас заинтересовало.
— Может, стоит отметить и такую деталь беседы: американский президент, разговаривая о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем,— отметил и помощник президента России.
Может, Александру Овечкину будет теперь легче не только обороняться (прежде всего от критиков в США и Канаде), но и наконец забить первую шайбу в сезоне.
— Весьма насыщенный, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа,— констатировал Юрий Ушаков.— Никто не хотел класть трубку первым! И с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня вечером, и ночью, и на следующий день!
— Кто в итоге положил трубку, если никто не хотел? — спросили его.
— Одновременно положили, одновременно! — воскликнул Юрий Ушаков.— Я процитировал слова Трампа. Мне кажется, они дорогого стоят, это — во-первых. А во-вторых, показывают, какой характер носило общение двух президентов.
Это он про «сегодня вечером, и ночью, и на следующий день».
Свой вопрос помощнику президента России задал журналист, между прочим, The New York Times, которому предложили поучаствовать в конференц-колле с Юрием Ушаковым, чтобы он разделил радость от общения двух президентов и их подчеркнутое нежелание класть трубки:
— Вы можете подтвердить то, что президент Трамп заявил по количеству дизеля, которое будет предоставлено США? — спросил американский журналист.— Президент Трамп в Truth Social опубликовал пост, в котором он написал календарь поставок. Он рассказал, что будет поставлено 300 тысяч тонн дизеля сразу, потом еще 500 тысяч тонн…
— Вы знаете, я читал это заявление, и я о нем упомянул, когда рассказывал вам о ходе этой беседы,— ответил или, если хотите, ушел от ответа Юрий Ушаков.— И что я могу еще отметить... Специальное заявление по этому поводу было сделано российским президентом, оно уже разошлось по всем средствам массовой информации. И, кроме того, свое заявление сделали также и представители нашего министерства энергетики...
Но вот Александр Новак высказывался, например, более определенно. Хотя очевидно, что тут не все гладко и что этот дизель еще надо произвести... Хотя и разрушить российский НПЗ украинскому дрону теперь будет морально тяжелее...
— Когда может состояться двусторонняя встреча двух президентов? — спросили помощника президента.
— Вы знаете, этот вопрос конкретно не обсуждался. Но мы все с вами знаем, что предстоит важное международное мероприятие в Китае, это саммит АТЭС. И в этом мероприятии, по крайней мере на данный момент можно сказать, все лидеры — и российский, и американский — заинтересованы принять участие. Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить,— ответил помощник президента.
На самом деле всех интересует, конечно, трехсторонняя встреча глав Китая, России и США.
Выступил и корреспондент информационного агентства Reuters:
— Можете ли вы сказать, были ли какие-то уступки со стороны США в адрес России и в обмен на что Россия согласилась поставлять дизельное топливо в США?
— Вы знаете, американская сторона, мне кажется, даст определенные разъяснения на этот счет дополнительно,— искал и находил формулировки Юрий Ушаков.— Я вам сказал то, что я хотел сказать. До меня то, что нужно, четко выразил наш президент в своем специальном заявлении.
Что ж, происходившее в этот поздний вечер не было рядовым разменом фигур на великой шахматной доске. Участники этой партии были уверены, что выигрывают (по крайней мере время) ходом конем.
И проигрыш Республиканской партии на выборах в Конгресс США в начале ноября уже даже не кажется неотвратимым. Снижение цен — фермерам! Дизель — дальнобойщикам!
Если, конечно, завтрашний президент Трамп не скажет нечто совершенно противоположное сегодняшнему.