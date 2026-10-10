Великая шахматная тоска

«Слабость никогда не приводит к миру. Сегодня состоялся разговор лидеров Америки и России. Разговор, который ведет к другому. Любое ослабление санкций против России без четкой и долгосрочной договоренности с ней о деэскалации — это очевидная слабость. Это играет на руку России, позволяя ей воевать дольше, еще меньше уважать Америку и наносить еще больший ущерб и потери всему миру. Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам — это ответ России на ее многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Подарки Путину не принесут ни мира, ни какой-либо пользы цивилизованному миру. Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую необходимо закончить, а не продолжать. Нужна реальная деэскалация с Россией, причем на взаимной основе. В тот момент, когда наша команда общается с американской во Флориде, президент США разговаривает с лидером Кремля и договаривается, что Америка позволит России экспортировать дизель. Это дополнительные деньги на войну против нас. Это поддержка Путина. Это миллионы, миллиарды! Я думаю, что нашу команду используют просто как ширму. Это точно несправедливо, не по-партнерски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров».