«Перестановка шезлонгов на палубе “Титаника”»
Почему Трамп решил закупать дизель у РФ: мнения СМИ
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Трамп дизельно оскорбил Линдси Грэма
Миру не хватает Линдси Грэма, и особенно сейчас, когда президент Трамп все более решительно встает на сторону Владимира Путина. 9 октября вечером господин Трамп объявил, что США поэтапно закупят до 4,8 млн тонн (почти 36 млн баррелей) российского дизельного топлива.
Ожидается, что это поможет республиканцам на ноябрьских выборах, до которых осталось три недели. Однако 36 млн баррелей российского дизельного топлива не окажут существенного влияния на цены. По данным OPIS (подразделение Dow Jones Energy), в 2025 году мировое потребление дизельного топлива и других дистиллятов составляло 28 млн баррелей в сутки.
Логику этого стратегического разворота трудно понять. В прошлом месяце Дональд Трамп подписал законопроект Линдси Грэма, предусматривающий введение новых санкций и пошлин против стран, закупающих российские нефть и газ. А теперь он решил сам закупать российское дизельное топливо и отменить часть действующих американских санкций. США оказывали жесткое давление на Европу, Индию и Китай, требуя отказаться от покупки российской нефти, и вот чем обернулись все эти дипломатические усилия.
CNN (Атланта, США)
Соглашение Трампа с Россией по поставкам дизельного топлива вызвало критику со стороны демократов и республиканцев
Соглашение президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива столкнулось с критикой со стороны обеих (крупнейших.— “Ъ”) партий в США. Семь сенаторов, в том числе четверо республиканцев, опубликовали заявление, в котором призвали администрацию Трампа «немедленно отменить» свой план по поставкам российского дизельного топлива на рынки.
В преддверии ключевых промежуточных выборов этой осенью Белый дом лихорадочно ищет способы снизить стремительно растущие цены на топливо. По мнению аналитиков энергетического рынка, объем, обещанный Трампом, вряд ли окажет существенное влияние на мировые цены на дизельное топливо.
The Independent (Лондон, Великобритания)
Новая дизельная сделка Трампа с Россией — это «перестановка шезлонгов на палубе “Титаника”», говорят эксперты
Новая сделка Дональда Трампа с Россией по увеличению поставок дизеля в ближайшие месяцы вряд ли приведет к снижению цен, считают эксперты. Майкл Линч, сотрудник фонда исследований в области энергетической политики, говорит: «Это все равно что переставлять шезлонги на палубе “Титаника”. Если мы получим из России дизель, это фактически означает, что его не получат другие существующие клиенты, и им придется искать его где-то еще, а это оставит цены на том же уровне, где они сейчас». Господ Линч отмечает: «Самое большое, на что можно надеяться,— это мизерное снижение цен в локальных масштабах, например в Нью-Йорке, Нью-Джерси или, возможно, в Филадельфии». По мнению аналитика Eurasia Group Грегори Брю, эта сделка будет просто «пластырем, ничем более».
The Economic Times (Нойда, Индия)
Индия ожидает, как Трамп организует закупку дизельного топлива из России
Индия изучает и анализирует заявление президента Дональда Трампа о решении США закупать дизельное топливо у России. При этом Вашингтон угрожает ввести против Индии 100-процентные пошлины в соответствии с законом о санкциях против России и Ирана за закупку российской нефти.
Решение Трампа закупить российское дизельное топливо, возможно, прямо не нарушает закон о санкциях против России и Ирана, и Вашингтон может найти способ сделать для себя исключение, сообщили изданию ET высокопоставленные источники на условиях анонимности. Намерение закупить российское дизельное топливо на фоне введения санкций против Индии за покупку российской нефти может выглядеть как проявление лицемерия. Тем не менее, как пояснили источники, администрация Трампа может предусмотреть специальное исключение, чтобы реализовать решение об импорте российского дизельного топлива.
Индия внимательно изучает заявление Трампа и его возможные последствия для закупок страной энергоносителей у Москвы, добавили источники. Хотя телефонный разговор Трампа с премьер-министром Нарендрой Моди, состоявшийся 30 сентября, был охарактеризован как позитивный, администрация Трампа пока не приняла окончательного решения о предоставлении какого-либо исключения в рамках закона о санкциях против России и Ирана (SRIA).