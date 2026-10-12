Трамп дизельно оскорбил Линдси Грэма

Миру не хватает Линдси Грэма, и особенно сейчас, когда президент Трамп все более решительно встает на сторону Владимира Путина. 9 октября вечером господин Трамп объявил, что США поэтапно закупят до 4,8 млн тонн (почти 36 млн баррелей) российского дизельного топлива.

Ожидается, что это поможет республиканцам на ноябрьских выборах, до которых осталось три недели. Однако 36 млн баррелей российского дизельного топлива не окажут существенного влияния на цены. По данным OPIS (подразделение Dow Jones Energy), в 2025 году мировое потребление дизельного топлива и других дистиллятов составляло 28 млн баррелей в сутки.

Логику этого стратегического разворота трудно понять. В прошлом месяце Дональд Трамп подписал законопроект Линдси Грэма, предусматривающий введение новых санкций и пошлин против стран, закупающих российские нефть и газ. А теперь он решил сам закупать российское дизельное топливо и отменить часть действующих американских санкций. США оказывали жесткое давление на Европу, Индию и Китай, требуя отказаться от покупки российской нефти, и вот чем обернулись все эти дипломатические усилия.