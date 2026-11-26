FT: новым главой ЕЦБ станет испанец Пабло Эрнандес де Кос
Большинство стран Евросоюза определились с кандидатурой нового руководителя Европейского центробанка (ЕЦБ). Им станет бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.
По данным газеты, на начавшемся сегодня саммите ЕС в Брюсселе нидерландская делегация поддержала господина де Коса, отказавшись от идеи отстаивать кандидатуру его единственного соперника — бывшего главу ЦБ Нидерландов Клааса Кнота. После прохождения всех формальностей господин де Кос может быть утвержден в качестве главы ЕЦБ до конца этого года. К исполнению новых обязанностей господин де Кос, в случае его избрания, приступит после отставки нынешнего главы ЕЦБ Кристин Лагард 7 февраля 2027 года.
Как отмечается, в рамках соглашения глава корпоративного и инвестбанкинга французского подразделения банка Santander Лоран Бун сменит представительницу Германии Изабель Шнабель в качестве члена исполнительного совета ЕЦБ, в то время как германский экономист Маркус Бруннермайер займет пост главного экономиста ЕЦБ, освобождаемый ирландцем Филипом Лейном.