По данным газеты, на начавшемся сегодня саммите ЕС в Брюсселе нидерландская делегация поддержала господина де Коса, отказавшись от идеи отстаивать кандидатуру его единственного соперника — бывшего главу ЦБ Нидерландов Клааса Кнота. После прохождения всех формальностей господин де Кос может быть утвержден в качестве главы ЕЦБ до конца этого года. К исполнению новых обязанностей господин де Кос, в случае его избрания, приступит после отставки нынешнего главы ЕЦБ Кристин Лагард 7 февраля 2027 года.