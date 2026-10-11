Дружба в обмен на дизель
Президент США встал на сторону России
11.10.2026, 17:50
Президент США Дональд Трамп призвал к смене власти на Украине, обвинив президента Зеленского в продолжении конфликта с Россией и создании проблем Америке и всему миру. Со своей стороны Зеленский, раскритиковавший Трампа за заключенное им «дизельное соглашение» с Москвой, открыто перешел в лагерь противников президента США в надежде на его ослабление после выборов в Конгресс. Расценив снятие санкций с российского дизельного топлива как «предательство», Киев срочно приступил к мобилизации американских и европейских союзников, застигнутых врасплох договоренностями российского и американского президентов.
Гневное заявление в адрес Зеленского президент Трамп сделал 10 октября в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Непосредственно перед встречей главы Белого дома с представителями СМИ стало известно о резко негативной реакции Зеленского на обнародованные 9 октября договоренности президентов Трампа и Путина по следам их телефонного разговора.
В своем видеообращении, посвященном снятию американских санкций с российского дизельного топлива, Зеленский назвал это «слабым решением сильных партнеров».
— Зеленский сказал, что вы слабый из-за этого. Он только что раскритиковал вас,— выкрикнула одна из журналисток, обращаясь к Трампу.
— Кто это сказал? — переспросил Трамп.
— Зеленский. Он сказал, что вы слабый из-за сделки с Путиным,— продолжила она.
— Окей,— коротко ответил Трамп и указал на другого журналиста, ожидая следующего вопроса.
Вопросы репортеров касались главной сенсационной новости об ожидающемся в ближайшее время возобновлении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Учитывая это, Дональд Трамп подробно разъяснил, что заставило его снять антироссийские санкции, и вернулся к вопросу о его отношении к президенту Зеленскому.
В этот момент брифинга на авиабазе Эндрюс и прозвучали его слова об Украине, которые стали еще одной сенсацией.
«Мы говорили ему: можете наносить любые удары по России, но не трогайте НПЗ, так как это станет проблемой для всего мира. Мы просили его не бить по дизтопливу, других ограничений не было. И как он поступил? Он стал бить именно по дизельному топливу»,— негодовал Трамп, говоря о Зеленском.
«Дело в том, что он хочет создавать проблемы с дизельным топливом для всего мира, для наших фермеров и скотоводов. Ведь Россия поставляет много дизтоплива странам мира»,— продолжал он.
Президент Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров с Москвой и сделал вывод, что Украине нужен новый президент. «Думаю, было бы разумно, если бы он пошел на сделку два года назад. Тогда он оказался бы в гораздо более выгодном положении. Я думаю, что Россия хотела бы заключить сделку, и мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос»,— заявил Трамп. «Я предлагаю им (украинцам.— “Ъ”) найти нового лидера, который сможет заключить сделку»,— подытожил президент США.
Одним из первых призыв Трампа сменить украинского лидера поддержал миллиардер Илон Маск.
«Зеленский зашел слишком далеко»,— написал он в соцсети X.
Первым политическим последствием разворота в политике Вашингтона стал досрочный отъезд украинской делегации из Майами, где 9–10 октября должны были пройти переговоры представителей Вашингтона и Киева.
Встреча, в которой с американской стороны принимали участие спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а с украинской — глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, ограничилась одним днем вместо запланированных двух после решения украинской переговорной команды покинуть Майами и вернуться в Киев.
Как сообщила газета The Financial Times, договоренности президентов Трампа и Путина стали полной неожиданностью для украинских переговорщиков. По информации издания, в первый день встречи в Майами американские представители возложили ответственность за тупик в переговорном процессе по Украине на президента Зеленского и напомнили о его отказе выполнить требование США прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Как сообщил портал Axios, на встрече в Майами американские представители также заявили, что в случае отсутствия уступок со стороны Киева США могут лишить его доступа к американской разведывательной информации.
В связи с этим перед отъездом украинской делегации из Майами Зеленский обвинил администрацию США в использовании переговоров с участием Уиткоффа и Кушнера как «ширмы» для сделки с Россией по дизелю за спиной Киева.
В ответ на договоренности президентов России и США Зеленский демонстративно принял в Киеве группу американских конгрессменов, выступающих за введение «адских санкций» против России и уже подвергнувших дизельную сделку с Москвой резкой критике. В прибывшую из Вашингтона группу вошли сенаторы Роджер Уикер и Кевин Крамер и члены Палаты представителей Марк Визи и Дэн Креншоу (последний является ветераном морской пехоты, получившим скандальную известность в Вашингтоне из-за угроз «убить журналиста Такера Карлсона за его высказывания по Украине»).
Второй частью контригры Киева, расценившего снятие санкций с российского дизельного топлива как «предательство», стала срочная мобилизация европейских союзников. Одним из первых утешать Зеленского бросился британский премьер Энди Бёрнем. «Сегодня премьер-министр Великобритании провел переговоры с Владимиром Зеленским. Премьер-министр начал разговор с признания того, что последние 24 часа были тяжелыми для Украины, и вновь выразил свою полную солидарность»,— сообщила 10 октября канцелярия британского премьера.
Другими собеседниками Зеленского в европейской группе поддержки в тот же день стали президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александр Стубб, а также премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре.
«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет»,— написала в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас, пообещав, что уже 12 октября главы МИДов стран Евросоюза утвердят в Люксембурге крупнейший с 2022 года пакет санкций в отношении свыше 1,5 тыс. лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК.